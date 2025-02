Towerstars und Erik Karlsson verlÃ¤ngern Vertrag

Ravensburg. (PM Towerstars) Während die aktuelle Hauptrunde der Saison 2024/2025 in die heiße Phase übergeht, haben die Ravensburg Towerstars eine wichtige Personalentscheidung für die nächste Saison bereits getroffen.

So wurde der Vertrag mit dem schwedischen Stürmer Erik Karlsson um eine weitere Spielzeit verlängert.

Erik Karlsson bestreitet seine erste Saison in Deutschland; zuvor spielte er drei Jahre beim schwedischen Erstligisten MoDo Hockey. Dass der 30-jährige Stürmer das Spiel der Towerstars technisch bereichert, wurde schnell deutlich. Welche wichtige Rolle er für den Teamerfolg der laufenden Saison spielt, spiegelt sich auch in der Statistik wider: 15 Tore erzielte er selbst, 38 Mal legte er für einen Mitspieler auf. Mit diesen 53 Scorerpunkten steht der 1,80 Meter große Mittelstürmer auf Platz 4 der DEL2-Statistik – direkt hinter seinen Reihenkollegen Mat Santos und Robbie Czarnik. Dass Erik Karlsson zudem die für einen Mittelstürmer essenzielle Defensivarbeit zuverlässig erledigt, zeigt auch seine Plus-Minus-Statistik von +24.

„Wir sind sehr froh, dass Erik auch in der nächsten Saison ein Teil des Teams und der Towerstars-Organisation sein wird. Er hat sich mit seiner Qualität und seinem Spielverständnis zu einem Topspieler bei uns und in der gesamten Liga entwickelt. Dabei hilft er auch seinen Mitspielern, besser zu werden“, beschreibt Towerstars-Chefcoach Bo Subr den Stürmer und ergänzt: „Zudem ist Erik nicht nur ein absoluter Führungsspieler auf dem Eis, sondern übernimmt diese Rolle auch in der Kabine. Er bringt jeden Tag positive Energie in den Trainings- und Wettkampfalltag mit.“

Erik Karlsson, der zusammen mit seinen Teamkollegen in den nächsten Wochen noch einiges vorhat, freut sich ebenfalls auf ein weiteres Jahr in Ravensburg: „Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl und wurden vom ersten Tag an herzlich willkommen geheißen. Auch das Verhältnis zu den Fans ist großartig und ich freue mich riesig, ein weiteres Jahr das Towerstars-Trikot zu tragen.“

Marius Riedel, sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zum Verbleib von Erik Karlsson: „Mich freut es ungemein, dass wir mit Erik einen wichtigen Spieler in der Towerstars-Familie halten können. Er ist eine absolute Führungspersönlichkeit auf und neben dem Eis und eine große Bereicherung für die Mannschaft. Umso mehr freuen wir uns, dass er bei uns bleibt und wir hoffentlich auch in dieser Saison noch gemeinsam Erfolge feiern können.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV