Towerstars: Sieben Wochen Vorbereitung gegen attraktive Gegner

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben für ihre rund siebenwöchige Vorbereitung auf die neue Saison 2026/2027 die ersten Details festgezurrt.

Dazu zählen auch drei Testspiele im September. Die attraktiven Gegner am 06., 11. und 13. September heißen Innsbruck, Schwenningen und Dresden.

Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen nicht nur in Sachen Kaderplanung auf Hochtouren, auch das Vorbereitungsprogramm nimmt einen hohen Stellenwert ein. Bereits fixiert haben die Towerstars die Startphase der Vorbereitung. So wird der neue Coach Johan Pennerborn sein Team erstmals am 1. August in der Kabine begrüßen. Da aufgrund geplanter Maßnahmen an der Eistechnik der CHG Arena die Eisfläche voraussichtlich erst zwei Wochen später freigegeben wird, stehen die obligatorischen Eingangstests, medizinischen Untersuchungen, Trockentrainingseinheiten sowie Media-Days zunächst im Vordergrund.

Ihre erste Trainingseinheit auf dem Eis absolvieren die Towerstars am Sonntag, den 9. August, zum Auftakt eines sechstägigen Trainingslagers in Latsch (Südtirol). Neben den zweimal täglich geplanten Eis- und Trockentrainingseinheiten wird auch das Teambuilding einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Für die nachgelagerten Testspiele sind die Planungen weitgehend abgeschlossen sind, es müssen lediglich noch letzte Details mit den jeweiligen Gegnern justiert werden. Bereits fest terminiert sind hingegen drei anspruchsvolle Tests im September.

Am Sonntag, den 6. September, empfängt das neu formierte Team von Trainer Johan Pennerborn die Haie des HC TIWAG Innsbruck in der CHG Arena. Der Club aus der länderübergreifenden ICE Hockey League hat nach dem enttäuschenden Abschneiden in der Saison 2025/2026 den viel zitierten Reset-Knopf gedrückt und möchte in der kommenden Spielzeit wieder eine größere Rolle spielen. Bereits im Vorjahr trafen die Towerstars in der Vorbereitung auf die Haie – damals allerdings in Innsbruck.

Fest steht auch das Programm am symbolischen Generalproben-Wochenende vor dem Start in die neue DEL2 Hauptrunde. Vor allem auf das Testspiel am Freitag, den 11. September, dürfen sich die Eishockeyfreunde schon jetzt freuen. Nach neun Jahren Pause treffen die Towerstars erstmals wieder auf die Schwenninger Wild Wings aus der PENNY DEL. Das letzte Spiel beider Clubs fand am 19. August 2018 im Rahmen des Vorbereitungsturniers „Bodensee Cup“ in Kreuzlingen statt. Noch weiter zurück liegt das letzte Heimduell der Towerstars gegen Schwenningen, das im Rahmen der Playoff-Halbfinalserie am 9. April 2013 ausgetragen wurde. Die nun geplante Begegnung bietet beiden Teams damit nicht nur einen Gradmesser eine Woche vor dem Start in die Hauptrunde, sondern weckt auch Erinnerungen an gemeinsame Zeiten und spannende Duelle in der damaligen 2. Bundesliga.

Abschließen werden die Towerstars ihr Testspielprogramm zwei Tage später, am Sonntag, dem 13. September, mit dem Auswärtsspiel bei den Dresdner Eislöwen. Die Elbstädter kehren nach ihrem sportlichen Abstieg aus der PENNY DEL nach einem Jahr in die DEL2 zurück. Bereits in der vergangenen Saison kam es in der CHG Arena zwischen den DEL2-Finalteilnehmern 2025 zu einem durchaus attraktiven Test. Im Blickpunkt der Partie steht natürlich das Wiedersehen mit Bo Subr, der nach zweijährigem Engagement in Ravensburg nun als Headcoach der Dresdner Eislöwen die Verantwortung an der Bande trägt.