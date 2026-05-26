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Ravensburg TowerstarsTransfer-News

Towerstars setzen weiter auf junges Stürmertalent

26. Mai 20261 Mins read63
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Nikita Kessler von den Ravensburg Towerstars - © Jan-Philipp Burmann / City-Press
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Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars werden mit Nikita Kessler auch in der kommenden Saison 2026/2027 ein talentiertes Eigengewächs im Kader haben.

Der 19-jährige Außenstürmer, der zur vergangenen Saison nach vier Jahren in Salzburg in seine Heimat zurückgekehrt war, geht in das zweite Jahr seines laufenden Vertrags.

Nikita Kessler ist in Weingarten geboren und durchlief anschließend seine Nachwuchsstationen beim EV Ravensburg. Zur Saison 2021/2022 entschied er sich für einen Wechsel zur RB Hockey Academy in Salzburg, um weitere Erfahrungen zu sammeln. In der vierten Saison seines vierjährigen Engagements in der renommierten Talentschmiede stürmte Nikita Kessler erstmals im Seniorenbereich und kam in der nationenübergreifenden Alps Hockey League zum Einsatz. Zur vergangenen Saison 2025/2026 kehrte der Angreifer in seine Heimat zurück und wusste durchaus zu gefallen. In seiner DEL2-Debütsaison erzielte er drei Tore und bereitete zwei weitere vor.

„Als Ravensburger habe ich mich in der letzten Saison natürlich zu Hause gefühlt und jeden Moment meiner ersten Profisaison genossen. Ich konnte von den Coaches und Mitspielern einiges lernen und mich an das Tempo sowie die körperliche Härte in der DEL2 gewöhnen“, sagt Nikita Kessler im Rückblick und ergänzt: „Dass ich sogar in den Special Teams in Über- und Unterzahl aufs Eis durfte, ist für einen jungen Spieler eher selten und für diese Erfahrungen bin ich sehr dankbar. Diese werde ich in die neue Saison mitnehmen und weiterhin hart an mir arbeiten.“

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zum Verbleib des jungen Stürmers: „Nikita hat eine sehr starke erste Profisaison absolviert. Wir sind stolz darauf, dass wir mit ihm ein Talent aus der Ravensburger Jugend davon überzeugen konnten, das Trikot der Towerstars zu tragen. Auch wenn ihn zuletzt Verletzungen zurückgeworfen haben, wird er in der kommenden Saison wieder sein Können unter Beweis stellen und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.“

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