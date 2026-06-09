Towerstars setzen weiter auf Anselm Gerg

Ravensburg. (PM Towerstars) Anselm Gerg wird auch in der kommenden Saison für Ravensburg stürmen.

Die Towerstars haben den Vertrag mit dem 21-Jährigen verlängert.

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchener wechselte zur vergangenen Saison vom SC Riessersee zu den Towerstars und absolvierte damit seine erste Station in der DEL2. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus der vierten Sturmreihe brachte er viel Tempo und Energie aufs Eis und durfte sich am 16. Januar verdientermaßen über seinen ersten Treffer in der zweithöchsten deutschen Spielklasse freuen.

Neben seinen 29 Pflichtspieleinsätzen für die Towerstars sammelte Anselm Gerg mithilfe einer Förderlizenz zusätzliche Spielpraxis bei seinem Heimatclub, dem Oberligisten SC Riessersee. Dort absolvierte er 25 Partien und verbuchte neben sechs Toren auch 16 Vorlagen

„Ich habe in meinem ersten DEL2-Jahr in Ravensburg viel Neues gesehen und gelernt. Das schnellere Eishockey hat meiner Entwicklung gutgetan. Natürlich ist es mein Ziel, mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen“, sagt der Außenstürmer zu seiner Vertragsverlängerung.

„Anselm hat in der vergangenen Saison wichtige Erfahrungen gesammelt. Wir freuen uns, seinen weiteren Weg begleiten zu dürfen und sind überzeugt, dass er sich bei den Towerstars kontinuierlich weiterentwickeln wird“, erklärte Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Anselm Gerg @ Elite Prospects

79 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro