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Ravensburg TowerstarsTransfer-News

Towerstars setzen weiter auf Anselm Gerg

9. Juni 20261 Mins read75
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Anselm Gerg - © Sportfoto-Sale (MK)
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Ravensburg. (PM Towerstars) Anselm Gerg wird auch in der kommenden Saison für Ravensburg stürmen.

Die Towerstars haben den Vertrag mit dem 21-Jährigen verlängert.

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchener wechselte zur vergangenen Saison vom SC Riessersee zu den Towerstars und absolvierte damit seine erste Station in der DEL2. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus der vierten Sturmreihe brachte er viel Tempo und Energie aufs Eis und durfte sich am 16. Januar verdientermaßen über seinen ersten Treffer in der zweithöchsten deutschen Spielklasse freuen.

Neben seinen 29 Pflichtspieleinsätzen für die Towerstars sammelte Anselm Gerg mithilfe einer Förderlizenz zusätzliche Spielpraxis bei seinem Heimatclub, dem Oberligisten SC Riessersee. Dort absolvierte er 25 Partien und verbuchte neben sechs Toren auch 16 Vorlagen

„Ich habe in meinem ersten DEL2-Jahr in Ravensburg viel Neues gesehen und gelernt. Das schnellere Eishockey hat meiner Entwicklung gutgetan. Natürlich ist es mein Ziel, mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen“, sagt der Außenstürmer zu seiner Vertragsverlängerung.

„Anselm hat in der vergangenen Saison wichtige Erfahrungen gesammelt. Wir freuen uns, seinen weiteren Weg begleiten zu dürfen und sind überzeugt, dass er sich bei den Towerstars kontinuierlich weiterentwickeln wird“, erklärte Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Anselm Gerg @ Elite Prospects

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