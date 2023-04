Towerstars schalten DEL-Absteiger Krefeld aus und stehen im DEL2-Finale! – Verrückt: Peter Russell könnte seinem Ex-Klub Augsburg doch noch die Klasse halten

Ravensburg. (EM) Sie haben es geschafft! Die Ravensburg Towerstars stehen im Finale der DEL2 Playoffs. Mit dem 5:4 Sieg am Ostersamstag gegen DEL Absteiger...

Ravensburg. (EM) Sie haben es geschafft! Die Ravensburg Towerstars stehen im Finale der DEL2 Playoffs.

Mit dem 5:4 Sieg am Ostersamstag gegen DEL Absteiger Krefeld Pinguine lagen die Towerstars uneinholbar in der best of Seven Serie mit 4:1 vorne und der Finaleinzug war damit unter großem Jubel perfekt.

Nun warten die Ravensburger auf den Finalgegner, der noch zwischen dem unangefochtenen Vorrundensieger Kassel Huskies und dem EC Bad Nauheim ermittelt wird. Aktuell führen die Kurstädter in der Serie mit 3:2. Am Ostermontag könnten die Nauheimer im heimischen Colonel-Knight-Stadion schon den Sack zumachen und damit für eine faustdicke Überraschung sorgen, falls sie den haushohen Favoriten aus Nordhessen ausschalten sollten. Noch ist es nicht so weit und die Huskies werden sicherlich alles daransetzen, die Serie weiter zu verlängern, um doch noch das bessere Ende für sich zu haben.

Wie dem auch sei: Mit den Dresdner Eislöwen und den Krefeld Pinguinen sind nun schon zwei von drei Klubs aus den Playoffs ausgeschieden, die sich um den Aufstieg in die DEL beworben haben. Die Kassel Huskies können nun als letztes verbliebenes Team dafür sorgen, dass neben dem DEL-Letzten aus Bietigheim auch der Vorletzte Augsburg ins Unterhaus absteigen muss. Die DEL spielt in der kommenden Saison wieder regulär mit 14 Teams. Aufgrund der Coronazeit nahmen in dieser Spielzeit 22/23 15 Teams am Ligabetrieb teil. Um wieder auf die 14 Teilnehmer zu kommen, steigen in dieser Saison zwei Teams ab. Es sei denn, dass der zum Aufstieg berechtigte DEL2 Meister sich nicht um den Aufstieg beworben hat. Heißt im Klartext: Kommt neben Ravensburg der EC Bad Nauheim ins Finale, dann blieben die Augsburger Panther Erstligist. Schafft Kassel die Finalteilnahme und den Titelgewinn, dann müsste – nach erfolgreicher Lizenzprüfung der Huskies – Augsburg doch noch absteigen. Ravensburg hat kein Aufstiegsrecht, da sie sich nicht beworben haben.

Für einen Mann könnte das DEL2 Finale eine ganz besondere Geschichte werden. Trainer Peter Russell (48) hatte die Towerstars im vergangenen Sommer verlassen, um die Chance in der DEL bei den Augsburger Panthern wahrzunehmen. Die Mission in der Fuggerstadt endete nach einem insgesamt erfolglosen Saisonverlauf einen Tag vor Weihnachten am 23. Dezember des letzten Jahres. Und da es in Ravensburg auch mehr Kritiker als Befürworter der Arbeit des damals neu gekommenen Übungsleiters Tim Kehler gab, vollzog man am 12. Januar die Rolle Rückwärts und beurlaubte Kehler, um Russel zurückzuholen. Unter dem Schotten Peter Russell schafften die Towerstars noch den zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Vorrundensieger Kassel betrug fette 38 Punkte. In den Playoffs schaltete man im Viertelfinale zunächst den EV Landshut mit 4:3 Siegen in einer spannenden Serie aus. Gegen die mit dem Wiederaufstieg liebäugelnden Krefeld Pinguine setzte man sich nun mit 4:1 Siegen durch. Der „Dosenöffner“ in der Serie war wohl der 5:4 Sieg am vergangenen Donnerstag in Krefeld, als man zwischenzeitlich schon mit 4:1 zurücklag.

Nun könnte Russell in zweierlei Hinsicht zum Erfolgshelden werden. Die Finalteilnahme hätten viel vor wenigen Monaten nicht für möglich gehalten. Sollte ihm mit Ravensburg der Titelgewinn gelingen, dann dürfte sich der DEL2 Trainer der Saison 19/20 (mit Freiburg) auch in Deutschland Meistertrainer nennen. Und falls er im Finale auf Kassel treffen sollte und den Titelgewinn schafft, dann hat er seinem Ex-Arbeitgeber Augsburg die Klasse ganz nebenbei gehalten.

Kein Wunder also, dass man in Augsburg momentan sehr genau auf die Halbfinalserie zwischen Bad Nauheim und Kassel schaut. Die Sympathien der Pantherfans liegen hier momentan zwangsläufig bei den Roten Teufeln aus Bad Nauheim. Und falls sich Kassel durchsetzen sollte, dann gilt die volle Hoffnung der Panther im Finale Peter Russell und seinem Team. Es wäre wohl eine im deutschen Sport höchst seltene Konstellation, wenn ein Ex-Trainer seinen alten Klub mit seinem neuen Team in der Klasse hält.

Allein diese Konstellation verleiht den weiteren Spielen im Halbfinal-Hessenderby Kassel – Nauheim und einem möglichen Finale eine ganz besondere Würze.

Ravensburg hat derzeit einen Lauf und wird ausgeruhter, als der zweite Finalist in die am Freitag startende Finalserie starten können. Trainer Peter Russell ist alles zuzutrauen: Meisterschaft mit den Towerstars und Klassenerhalt mit den Panthern gleichzeitig.

