Towerstars lassen zu viele Chancen aus

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben die Vorbereitung zur neuen Saison 2020/21 mit einer 1:2 Heimniederlage gegen Kaufbeuren abgeschlossen.

Das Team von Coach Rich Chernomaz stand defensiv zwar deutlich gefestigter in der eigenen Zone als bei der deutlichen 2:7 Auswärtsniederlage in Bietigheim, ließ vorne aber zu viele Möglichkeiten aus.

Vor der leider tristen Geisterspielkulisse ohne Zuschauer starteten die Towerstars zielstrebig ins Spiel. Nach gewonnenem Anspielbully hatte Robbie Czarnik bereits nach 10 Sekunden die erste Chance, Olivier Hinse ließ die nächste knapp eine Minute später folgen. Eine gute Möglichkeit, den Druck in der Anfangsphase in Zählbares umzuwandeln, folgte in der 3. Minute. ESVK-Stürmer Tyler Spurgeon musste wegen Stockschlags auf die Strafbank, das nachfolgende Powerplay blieb aber ungenutzt.

Kaufbeuren kam danach besser ins Spiel und es entwickelte sich ein flotter und weitgehend ausgeglichener Schlagabtausch. Neben ESVK-Keeper Jan Dalgic, der in der 8. Minute wegen einer blutenden Wunde verletzt vom Eis und seinem Backup Stefan Vajs Platz machen musste, hatte auch Towerstars Goalie Niklas Treutle einiges zu tun. Geschlagen war dieser allerdings in der 14. Minute. Patrick Reimer bediente Tyler Spurgeon mit einem Pass in den Slot, die Führung für die Gäste. Großchancen, um mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Pause zu gehen, gab es zuhauf. Beispielsweise durch Andreas Driendl in der Schlussminute sowie Olivier Hinse, der 8 Sekunden vor der ersten Pause scheiterte.

Im zweiten Abschnitt kippten die Spielanteile zunächst in Richtung Gastgeber, die in der 26. Minute Pech bei einem Lattenknaller von Mathieu Pompei hatten. Dass zweieinhalb Minuten später das 0:2 fiel, passte irgendwie in das Gesamtbild der Vorbereitungsspiele. Zum Zeitpunkt des Gegentreffers war eine Strafzeit angezeigt, die kurzzeitige Überzahl spielten die Allgäuer durch John Lammers eiskalt zu Ende. Nur kurz wirkten die Towerstars verunsichert, mit dem 1:2 Anschlusstreffer von David Zucker in der 31. Minute waren sie prompt wieder dran. Kaufbeuren stand danach tiefer in der eigenen Zone, das machte die Räume enger und die guten Einschussmöglichkeiten rarer.

Der Schlussabschnitt war dann geprägt von Ravensburger Großchancen, mit denen leider wie schon im vorangegangenen Spielverlauf viel zu großzügig umgegangen wurde. Nahezu unglaublich war da die 47. Minute, als Ravensburger Stürmer innerhalb von Sekunden den Puck gleich dreimal am weit offenen Tor vorbeihämmerten. Am Ende sollte sich das rächen, Kaufbeuren brachte den knappen Sieg letztlich über die Zeit.

Joker gewinnen Derby mit 2:1

Letzter Test vor dem Beginn der DEL2 Hauptrunde am kommenden Freitag erfolgreich aboslviert

Kaufbeuren. (PM ESVK) Das letzte Testspiel, vor der am Freitag den 06. November beginnenden DEL2 Hauptrunde, stand für den ESV Kaufbeuren heute Abend beim Ligakonkurrenten in Ravensburg auf dem Programm.

Joker Trainer Rob Pallin musste dabei auf Tobias Echtler, Fabian Voit und Max Lukes verzichten sowie auf die Youngster Markus Schweiger und Philipp Krauss, die beide mit der U20 Mannschaft im Einsatz waren. Im Tor Stand Jan Dalgic.

Die Towerstars kamen mit viel Dampf aus der Kabine und legten einen guten Start hin. Die Joker hatten dabei einige Probleme mit dem schnellen Spiel der Hausherren. Jan Dalgic im Kasten der Kaufbeurer hatte somit gleich alle Hände voll zu tun und parierte unter anderem Stark gegen Mathieu Pompei und Oliver Hinse. Ein erstes Unterzahlspiel verteidigten die Wertachstädter sehr gut und ließen nichts gefährliches zu. Leider musste Jan Dalgic nach knapp acht Minuten vom Eis und wurde durch Stefan Vajs ersetzt. Der junge Torhüter zog sich nach einem hohen Stock, von einem eigenen Mitspieler, ein blutendes Cut im Gesicht zu. Gerade als die Joker etwas besser in die Partie fanden, brachte John Lammers die Kaufbeurer sogar mit 0:1 in Führung. Der Kanadier ließ Niklas Treutle im Kasten der Oberschwaben, nach einem schönen Zuspiel von Patrick Reimer aus kurzer Distanz, keine Abwehrmöglichkeit. Gespielt waren da 14 Minuten. Die Wertachstädter hatten dann etwas Oberwasser und in einem Powerplay auch gute Abschlüsse. Kurz vor der Pause aber zogen die Ravensburger das Tempo wieder etwas an und hatten zwei dicke Chancen auf den Ausgleichstreffer. Stefan Vajs mit seiner stoischen Ruhe verhinderte dabei schlimmeres und es ging mit der knappen Führung für die Joker in die erste Pause.

Der zweite Abschnitt war sehr ausgeglichen. Die Joker hatten deutlich mehr offensive Spielanteile wie noch zu Beginn des Spieles. Der ESVK aber musste zuerst nach 26 Minuten eine weitere Unterzahlsituation überstehen. Dies gelang dank eines starken Defensivspieles und auch mit etwas glück, als ein Ravensburger Schuss an die Latte klatschte. Die Joker hatten aber ihrerseits durch Daniel Oppolzer noch in Unterzahl agierenden, eine top Chance auf das 0:2. Dieses erzielte in Minute 29 dann John Lammers. Der Kanadier wurde bei einem schnellen Angriff von Patrick Reimer stark in Szene gesetzt und schloss mit einem Direktschuss ab. Gerade als Sami Blomqvist in einer Druckphase der Kaufbeurer, das eigentlich sichere 0:3 verpasste, konterten die Hausherren und die Joker zogen eine Strafe. Das dritte Powerplay der Oberschwaben an diesem Abend sollte dann auch deren ersten Torerfolg bringen. David Zucker fälschte einen Schuss von Sören Sturm direkt vor Stefan Vajs unhaltbar zum 1:2 ab. Gespielt waren zu diesem Zeitpunkt 31 Minuten. Beide Mannschaften hatten im weiteren Verlauf noch gute Abschlüsse, aber beide Torhüter agierten stark und es sollte, auch nicht in einem weiteren Powerplay der Rotgelben und trotz dicker Chancen, kein Treffer mehr fallen.

Auch im Schlussabschnitt sollten keine Tor mehr fallen. Das hatte zwei Gründe. Zum einen ESVK Torhüter Stefan Vajs, welcher zur absoluten Hochform auflief und die Stürmer der Oberschwaben vor allem in zwei Überzahlspielen in Minute 53 und 56 zum verzweifeln brachte. Der zweite Grund war eine sehr diszipliniert Joker Mannschaft, die stark in der Defensive arbeitete und immer einen Schläger oder ein Körperteil in die Schussbahn brachte und ihren Torhüter somit sehr gut unterstützten. Im Angriff hatten die Wertachstädter nicht mehr so viele Abschlüsse wie noch in den ersten beiden Dritteln, darunter aber trotzdem den einen oder anderen Hochkaräter. Da aber auch Niklas Treutle ein starker Rückhalt war, gelang auch dem ESVK kein Treffer mehr. Schlussendlich konnten sich die Wertachstädter über einen hart erkämpften 2:1 Auswärtssieg bei einem DEL2 Top Team freuen und die Vorbereitung mit einem positiven Erlebnis abschließen.