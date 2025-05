Towerstars geben Antrag sowie BÃ¼rgschaft bei der Penny DEL ab – Auch DEL2 Lizenzunterlagen wurden fristgerecht eingereicht

Ravensburg. (PM Towerstars) In der Geschäftsstelle der Ravensburg Towerstars wurden in den vergangenen Wochen wichtige Grundlagen für die Zukunft fixiert.

Die Towerstars stellen erstmals bei der PENNY DEL einen Antrag auf Lizenzierung, sollte die Saison 2025/2026 mit dem DEL2-Meistertitel abgeschlossen werden. Hierzu wurde auch die dafür notwendige Bürgschaft hinterlegt. Außerdem wurden die für die Lizenzprüfung erforderlichen Unterlagen an die DEL2 fristgerecht übermittelt.

Wie schon in den vergangenen Jahren müssen alle sportlich qualifizierten Clubs der DEL2 für das Lizenzprüfungsverfahren die Unterlagen zu den wirtschaftlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen bis zum 24. Mai 2025 eingereicht haben. Das Ergebnis wird für Ende Juni erwartet.

Für die Ravensburg Towerstars wurde in diesem Jahr jedoch ein weiteres Unterlagenpaket geschnürt. Wie von Frank Kottmann, Gesellschafter und Vorsitzender des Towerstars-Aufsichtsrats, bei der Saisonabschlussfeier am 3. Mai angedeutet, haben die Ravensburg Towerstars die nun formellen Voraussetzungen geschaffen, um im Falle einer DEL2 Meisterschaft in der kommenden Saison am Lizenzierungsverfahren der PENNY DEL teilnehmen zu können. Erforderlich war hierfür die Hinterlegung einer Bankbürgschaft, welche aus dem Gesellschafterkreis der EVR Towerstars GmbH gewährleistet wurde. Um die Anforderungen der Arena-Infrastruktur gemäß den Richtlinien der PENNY DEL zu erfüllen, muss bis zum Jahresende noch die Baugenehmigung der Stadt Ravensburg für die Erweiterung des VIP-Angebots nachgereicht werden, um im Falle eines Aufstiegs die VIP Kapazitäten zu erweitern.

Wie bereits bei der Saisonabschlussfeier im Bärengarten erläutert, sehen die Ravensburg Towerstars die eingeleiteten Maßnahmen als Übergangslösung. Die Vision und das Szenario, gezielt um einen Platz unter den Top 4 mitzuspielen und sportlich aufzusteigen, sollen prinzipiell erst zur Saison 2029/2030 anvisiert werden, um vorher weitere notwendige Maßnahmen umzusetzen. In der vergangenen Vizemeister-Saison hat sich jedoch gezeigt, was trotz eines deutlich geringeren Budgets als die bislang aufstiegsberechtigten Top-Teams mit einem ehrgeizigen und couragierten Team möglich ist. Für diesen Fall möchten die Ravensburg Towerstars bereits im Vorfeld gerüstet sein, damit einem eventuellen Aufstieg auch vor dem Jahr 2030 formell nichts im Wege steht.

Frank Kottmann (Gesellschafter & Towerstars Aufsichtsratsvorsitzender): „Heute ist ein denkwürdiger Tag in der Geschichte der Ravensburg Towerstars. Erstmalig in der Club-Geschichte bewirbt man sich offiziell für einen Aufstieg in die PENNY DEL! Mit der Bewerbung und Hinterlegung der Bürgschaft alleine ist es aber noch nicht getan. In den nächsten Jahren wartet viel Arbeit auf uns, um uns auch auf diesen großen Schritt vorzubereiten.“

Raphael Kapzan (Towerstars Geschäftsführer): „Nach den zuletzt intensiven Wochen, freue ich mich, dass wir einen weiteren Meilenstein in der Historie der Towerstars erreichen konnten. Neben der Einreichung der Lizenzunterlagen für die kommende DEL2 Saison haben wir mit der erstmaligen Bewerbung für die PENNY DEL einen wichtigen Grundstein für die Zukunft des Clubs gelegt. Ich bin unglaublich stolz, dass wir diesen Schritt wagen können und möchte mich bei meinem gesamten Team, sowie bei unseren Gesellschaftern für die großartige Unterstützung bedanken.“

