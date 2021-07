Towerstars fixieren Testspielprogramm

Ravensburg. (PM Towerstars) Im Zuge der Vorbereitung auf die neue Saison 2021/22 haben die Ravensburg Towerstars inzwischen auch ihr Programm der Testspiele festgelegt. Auf...

Ravensburg. (PM Towerstars) Im Zuge der Vorbereitung auf die neue Saison 2021/22 haben die Ravensburg Towerstars inzwischen auch ihr Programm der Testspiele festgelegt.

Auf dem Plan stehen insgesamt sechs Begegnungen, davon vier gegen Konkurrenten aus der DEL2.

Nach rund zehn Tagen intensivem Programm mit Eiseinheiten sowie Kraft- und Athletiktraining – unter anderem in einem Trainingslager in Latsch (Südtirol) – wird für das Team von Coach Peter Russell das erste Testspiel anstehen. Am Freitag, 10. September kommt es nach 13 Jahren Pause wieder einmal zu einem Aufeinandertreffen mit dem EV Füssen. Gegen einen Vertreter der Oberliga-Süd werden die Oberschwaben auch ihr Testspielprogramm abschließen. Am 26. September sind sie zu Gast beim ECDC Memmingen Indians. Dazwischen gibt es vier Begegnungen mit jeweils Hin- und Rückspiel gegen die DEL2 Konkurrenten Kaufbeuren und Heilbronn.

Der Überblick auf das Testspielprogramm:

Freitag, 10.09.21

EV Füssen – Ravensburg Towerstars

Dienstag, 14. 09.21

Towerstars – ESV Kaufbeuren

Freitag, 17.09.21 20.00 Uhr

Heilbronner Falken – Ravensburg Towerstars

Sonntag, 19.09.21 18.30 Uhr

Ravensburg Towerstars – Heilbronner Falken

Freitag, 24.09.21 19.30 Uhr

ESV Kaufbeuren – Ravensburg Towerstars

Sonntag, 26.09.21

ECDC Memmingen Indians – Ravensburg Towerstars

Die noch ausstehenden Anfangszeiten werden nachgereicht, gleiches gilt für Informationen zu verfügbaren Tickets sowie Livestreams auf SpradeTV.

¬