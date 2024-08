Towerstars bleiben in der Vorbereitung weiterhin ungeschlagen

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben im vierten Testspiel der Vorbereitung auf die neue DEL2-Saison den vierten Sieg eingefahren. Das Team von Coach...

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben im vierten Testspiel der Vorbereitung auf die neue DEL2-Saison den vierten Sieg eingefahren.

Das Team von Coach Bo Subr überzeugte gegen den HC Thurgau sowohl defensiv als auch mit Spielfreude im Angriff.

Die Towerstars, die ohne Erik Karlsson sowie Tim Gorgenländer, dafür mit den Nachwuchstalenten vom EV Ravensburg, Alexander Nidens und Alexander Rudkowski, antraten, brauchten ein paar Minuten Eingewöhnungszeit. In dieser Phase hatten die läuferisch und technisch sehr versierten Gäste aus Thurgau gute Szenen in der Ravensburger Zone. Nico Pertuch im Towerstars-Tor hatte da sofort Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Den sprichwörtlichen Dosenöffner bekamen die Towerstars in der 8. Minute gleich doppelt vom Gegner präsentiert. Zunächst erhielt Dominic Hobi eine Strafzeit wegen Beinstellens und beim fälligen Powerplay lenkte dann Kevin Kühnl den Puck beim Blockversuch eines Schusses von Robbie Czarnik unhaltbar ins eigene Tor. Auch nach dem Führungstreffer sahen die 1.054 Zuschauer in der CHG Arena ein durchaus flottes Testspiel mit ansehnlichen Angriffen auf beiden Seiten. Effektiver zeigten sich jedoch die Hausherren. So auch in der 15. Minute, als Max Hadraschek hinter dem Tor den Zweikampf gewann und auf den im Slot vergessenen Fabio Sarto auflegte, der beim 2:0 keine Mühe hatte.

Auch im zweiten Spielabschnitt änderte sich das Bild nicht, zumal Adam Payerl bereits nach 20 Sekunden den von Nick Latta hinter dem Tor weitergeleiteten Puck frech am kurzen Pfosten eindrückte. Die Towerstars kontrollierten auch danach das Spiel deutlich, der HC Thurgau tauchte aber immer wieder mit schnell vorgetragenen Angriffen vor Nico Pertuch auf. Dieser stand jedoch sicher und bügelte auch den einen oder anderen Stellungsfehler seiner Vorderleute aus. Diese waren an diesem Abend allerdings eher selten. ‚Die Verteilung der Spielanteile und die Anzahl der Chancen sollten sich auch weiterhin im Spielstand widerspiegeln. Fabian Dietz hielt beim 4:0 in der 37. Minute die Schlägerkelle in einen Schlagschuss von Denis Pfaffengut, rekordverdächtige 7 Sekunden nach dem Anspielbully des Schlussabschnitts erhöhte Nick Latta per Sololauf auf 5:0. Das Spiel, das aufgrund der vermehrten Strafzeiten danach etwas zerfahrener wirkte, war spätestens jetzt entschieden. Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Gilan Janett in der 43. Minute nichts mehr. Sieben Minuten vor dem Ende setzte Simon Sezemsky mit einem trockenen Handgelenkschuss aus der zweiten Reihe mit dem 6:1 den Schlusspunkt.

Ihren spielfreien Sonntag haben sich die Towerstars durchaus verdient, allerdings geht es bereits am Dienstag in der Testspielserie auswärts mit der Begegnung in Winterthur weiter. Auch hier treffen die Oberschwaben auf einen Gegner, der in der zweiten Schweizer Liga an den Start geht.