Towerstars biegen Spiel gegen Crimmitschau in der Schlussphase wieder gerade

Ravensburg., (PM Towerstars) Das letzte Heimspiel vor der Länderspielpause konnten die Ravensburg Towerstars siegreich gestalten. Auf dem Weg zum 5:3 Erfolg über die Eispiraten Crimmitschau mussten allerdings einige Steine aus dem Weg geräumt werden.

Die Towerstars konnten an diesem Abend bis auf Charlie Sarault und Marvin Drothen auf die zuletzt ausgefallenen Spieler wieder zurückgreifen. Auch Torhüter Jonas Langmann war wieder dabei und dieser bekam nach 40 gespielten Sekunden gleich einmal Gelegenheit, sich zu beweisen. Nach einem Puckverlust im Spielaufbau ging der Puck blitzschnell in die andere Richtung, gegen zwei vor ihm auftauchende Crimmitschauer Stürmer reagierte der Keeper jedoch stark.

Insgesamt gehörte die Startphase aber den Towerstars, die für eine ganze Reihe von Torchancen in der 5. Minute auch belohnt wurden. Bei einem Konter zog Josh MacDonald auf und davon und legte mit einem klugen Pass quer auf Kollege Robbie Czarnik. Dieser ließ Eispiraten Torhüter Christian Schneider sehenswert aussteigen und schob zum 1:0 ein. Der Treffer verlieh den Oberschwaben viel Selbstvertrauen, die Scheibe lief flüssig in Richtung gegnerischem Tor und es folgten weitere Großchancen. Beispielsweise durch Pawel Dronia, der jedoch nur den Pfosten traf. Dazwischen kam es allerdings auch immer wieder zu gefährlichen Kontern der Eispiraten, auch sie verbuchten einen schrillen Knaller an das Torgehäuse.

Das spielerische Übergewicht des ersten Spielabschnitts brachten die Gastgeber in der 15. Minute auch mit dem zweiten Treffer auf die Anzeigentafel. Nach zwei ersten Schussversuchen kam der Puck zu Luigi Calce und der setzte das Spielgerät aus spitzem Winkel unter die Latte. Der Jubel auf den Rängen über das 2:0 war groß, auch bei ihm selbst: Es war sein erster Saisontreffer.

Auch im zweiten Spielabschnitt machten die Oberschwaben mächtig Druck, der alsbald belohnt wurde. Robbie Czarnik hämmerte in der 23. Minute eine Direktabnahme während eines Powerplays zum 3:0 in die Maschen, alles schien also auf Kurs. Wer glaubte, die weitgereisten Westsachsen würden die Köpfe nach dem dritten Gegentreffer hängen lassen, sah sich alsbald getäuscht. Nach einem Puckverlust an der gegnerischen blauen Linie schaltete Patrick Pohl schnell um, schickte Eispiraten Stürmer Patrick Pohl auf die Reise und bei dessem platzierten Handgelenkschuss in den rechten Torwinkel gab es für Jonas Langmann nichts zu halten. Der Gegentreffer war umso bitterer, hatte Tim Sezemsky zuvor bei einem Sololauf das 4:0 auf dem Schläger. Er fand seinen Meister allerdings in Christian Schneider.

Der erste Treffer der Eispiraten sollte das Spiel nachhaltig verändern. Die Towerstars hatten in der neutralen Zone deutlich weniger Raum und wurden auch effektiver schon beim Spielaufbau gestört. Auch wurden die Zweikämpfe verbissener geführt, das zunächst Pawel Dronia und dann Nick Latta mit Strafzeiten zu spüren bekamen. Ihr bis dahin viertes Überzahlspiel nutzten die Eispiraten dann auch durch Mathieu Lemay konsequent aus und es stand nur noch 3:2.

Die Partie drohte nun weiter zu kippen, zumal es in nur 28 Sekunden nach dem Anspielbully zu einer unglücklichen Szene kam. Luigi Calce checkte Henri Kanninen in der rechten Rundung hart in die Bande und da der Eispiraten Stürmer benommen wirkte, bekam Luigi Calce eine 5-minütige Strafe aufgebrummt. Aus Ravensburger Sicht nicht ungelegen kam natürlich ein Wechselfehler der Gäste kurz danach, welche die Unterzahl auf drei Minuten reduzierte.

Die Strafe, deren Laufzeit in das Schlussdrittel übernommen wurde, überstanden die Oberschwaben auch mit dem nötigen Glück schadlos, sie hatten durch einen Konter sogar die Chance ihre Führung in der 42. Minute wieder auszubauen. Robbie Czarnik traf allerdings nur den Pfosten. Weitere zwei Zeigerumdrehungen später hätte der Ravensburger Goldhelm seinen Hattrick perfekt machen können, doch er konnte einen Penalty nicht verwandeln. Der Straflauf resultierte aus einer Szene, als ein Crimmitschauer Verteidiger im Torraum den Puck mit der Hand blockierte.

Wenig später war es dann aber auf der Gegenseite passiert. Henri Kanninen stocherte erfolgreich nach und die Scheibe rutschte durch die Schoner von Jonas Langmann zum 3:3 Ausgleich über die Linie. Die Unparteiischen schauten sich zwar den Videobeweis an, fanden jedoch keine Beanstandung. Verbissen ging die Partie danach hin und her. Während die Towerstars versuchten, sich die Kontrolle über das Spiel zurückzuholen, rochen die Eispiraten offensichtlich den Reiz der Punkte und stellten die Ravensburger Abwehr einige Male vor Probleme. Jonas Langmann war allerdings auf dem Posten.

So ging die Partie in die Schlussphase und knapp vier Minuten vor Ende schlug die Stunde von Marvin Feigl. Zusammen mit Nick Latta vollendete er einen 2 gegen 1 Konter zum 4:3. Dass die Unparteiischen kurz zuvor einen im Gestocher über die Torlinie gerutschten Puck nicht als regulären Treffer werteten, war in diesem Moment vergessen.

Zwar versuchte Crimmitschau noch einmal alles und drückte mit der Herausnahme des Torhüters für einen sechsten Feldspieler vehement auf den Ausgleich, doch mit dem Schuss ins leere Tor machte Max Hadraschek 27 Sekunden vor der Schlusssirene den Deckel dann drauf.

“Wir müssen lernen, besser mit Führungen umzugehen. Crimmitschau hat aber nie aufgesteckt und für unsere junge Mannschaft war das eine Art Lektion”, betonte Towerstars Coach Tim Kehler nach dem Spiel.

Am Sonntag geht es für die Towerstars zu den Selber Wölfen, die mit einem 4:3 Sieg nach Penaltyschießen in Landshut ihre gute Form und Unberechenbarkeit unter Beweis stellten. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr, das Spiel wird von SpradeTV live übertragen.

3:5! Eispiraten unterliegen Ravensburg

Aufholjagd bringt Westsachsen keine Punkte

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Auswärtsspiel bei den Ravensburg Towerstars mit 3:5 verloren.

Mit einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand gelang den Westsachsen eine irre Aufholjagd, welche sogar mit dem 3:3-Ausgleich belohnt wurde. Nach zwei späten Gegentreffern verließen die Crimmitschauer aber dennoch das Eis als Verlierer.

Cheftrainer Marian Bazany musste neben den Langzeitverletzten Valentino Weißgerber, Nick Walters und Tamás Kánya auch auf Ole Olleff (Unterkörperverletzung) verzichten, Sah aber dennoch einen guten Start seiner Mannschaft. Nachdem Feser, Lemay und Gron eine frühe Führung ihrer Farben verpassten, war es auf der Gegenseite mit Robbie Czarnik einer ehemaliger Crimmitschauer, der Christian Schneider nach fünf Minuten erstmals überwand und zum 0:1 einschoss. Die Towerstars waren in der Folge das spielbestimmende Team, aber die Eispiraten hielten gut dagegen und das Spiel somit weiter offen. Den Gastgebern gelang dann nach 15 Minuten aber doch der Treffer zum 0:2. Nach einer starken Reaktion, war es Luigi Calce, der den Puck aus Nahdistanz unter die Querlatte hämmerte. Weil Mathieu Lemay und Scott Feser kurz vor dem Drittelende ihre Großchancen nicht nutzen konnten, ging es mit dem Zwei-Tore-Rückstand in das zweite Drittel.

Eiskalt nutzten dagegen die Towerstars ihr Möglichkeiten. Kurz vor Ablauf einer Strafzeit, war es Robbie Czarnik, der zum 0:3 einschoss und seinen zweiten Treffer erzielte (25.). In der 28. Minute starteten die Schützlinge von Marian Bazany dann allerdings ihre Aufholjagd. Patrick Pohl bugsierte die Hartgummischeibe in den Winkel des Ravensburger Gehäuses und überwand Jonas Langmann mit seinem 1:3-Anschlusstreffer zum ersten Mal in der Partie. In einem nun wieder offenen Spiel konnten die Eispiraten in einer ihrer vielen Überzahlsituationen dann auch auf 2:3 verkürzen. Der formstarke Mathieu Lemay traf mit seinem Schuss in den Winkel zum 2:3 (38.), mit welchem es dann auch in den letzten Durchgang ging.

Der Schlussabschnitt begann turbulent. So trafen Patrick Pohl und Robbie Czarnik jeweils nur das Gestänge, letzterer scheiterte kurz später mit seinem Penaltyschuss an Christian Schneider. Der nächste Treffer fiel dann auf der anderen Seite. Henri Kanninen traf zum 3:3, welches nach dem Videobeweis auch seine Gültigkeit erhielt (45.). Die Gäste aus Crimmitschau konnten ihr Momentum in der Folge nicht nutzen. So war es das Team von Tim Kehler welches die Überhand erlang. Nick Latta´s vermeintlicher Treffer fand nach eingreifen des Videobeweises zunächst keine Anerkennung. Nur eine Minute später erhielt Marvin Feigl zu viel Platz und bestrafte dies mit dem Tor zum 3:4 (56.). Maximilian Hadraschek sorgte in der Schlussminute dann für die Entscheidung. Er traf in den verwaisten Kasten der Westsachsen (60.).

Torfolge (2:0; 1:2; 2:1):

1:0 Robbie Czarnik (Josh MacDonald, Fabian Dietz) 04:28

2:0 Luigi Calce (Vincent Hessler, Pawel Dronia) 14:40

3:0 Robbie Czarnik (Julian Eichinger, Josh MacDonald) 23:59 – PP1

3:1 Patrick Pohl (Felix Thomas) 27:00

3:2 Mathieu Lemay (Taylor Doherty) 38:08 – PP1

3:3 Henri Kanninen (Filip Reisnecker) 44:47

4:3 Marvin Feigl (Nickolas Latta, Maximilian Hadraschek) 55:42

5:3 Maximilian Hadraschek (Nickolas Latta) 59:33

Zuschauer: 2.426