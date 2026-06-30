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Torwart-Trio komplett! Saale Bulls holen jungen Goalie

30. Juni 20261 Mins read95
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Lex Kasakow - © Bruno Dietrich / City-Press
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Halle. (PM Saale Bulls) Mit Lex Kasakow, der in der vergangenen Saison von Zweitligist Crimmitschau lizenziert wurde, ist das Torhüter-Trio der Saale Bulls für die anstehende Spielzeit komplett.

Der 18-Jährige ist in Halle als dritter Torhüter hinter Patrik Cerveny und Nils Kapteinat eingeplant, sodass man von Beginn an auch zwischen den Pfosten breiter aufgestellt ist.

„Wir haben im vergangenen Jahr gemerkt, wie schnell wir eine Lösung finden mussten, als die Situation auf der Torhüterposition plötzlich schwierig wurde“, so Sportdirektor und Head Coach Christian Hommel rückblickend.

Kasakow, ausgebildet im Nachwuchs der Augsburger Panther, stand für Krefeld, Ulm/Neu-Ulm und Burgau auf dem Eis, ehe es ihn im vergangenen Sommer nach Sachsen zog. Bei den Eispiraten wurde er an den Profibereich herangeführt, Spielpraxis sammelte er beim Kooperationspartner Chemnitz.

Für das U20-Team der Crashers in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) absolvierte der Linksfänger 23 Partien, in denen er 1.338 Minuten das Gehäuse hütete. Die Spielzeit beendete Kasakow mit einem Gegentorschnitt von 2,78 und einer Fangquote von 90,4 Prozent, einmal hielt der talentierte Youngster seinen Kasten komplett sauber.

„Seine bisherigen Trainer und andere Verantwortliche loben vor allem seinen Trainingseifer und seine Bereitschaft, täglich an seiner Entwicklung zu arbeiten“, so Hommel.

Die Saale Bulls heißen Lex Kasakow, der zusätzlich in der Chemnitzer U20 spielen kann, überwiegend jedoch in Halle sein wird, recht herzlich in der Händelstadt willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison im MEC-Trikot. (Jy)

Seine Karriere in Zahlen

Source: Lex Kasakow @ Elite Prospects

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