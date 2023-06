Torwart-Trio der Kassel Huskies steht fest

Kassel. (PM Huskies) Der 23-jährige Goalie Kristian Hufsky wurde in Kleinburg, Ontario geboren. Seine ersten Schritte auf dem Eis hat er in seiner kanadischen...

Kassel. (PM Huskies) Der 23-jährige Goalie Kristian Hufsky wurde in Kleinburg, Ontario geboren.

Seine ersten Schritte auf dem Eis hat er in seiner kanadischen Heimat gemacht. Dort spielte er, vor seinem Wechsel nach Deutschland, für die Newmarket Hurricanes in der Juniorenliga QJHL. 2019 entschied sich Kristian dann dafür, den Schritt über den großen Teich zu gehen und heuerte bei den Hannover Indians an. In der Folgesaison stand er beim EV Landshut unter Vertrag und absolvierte sieben Einsätze bei deren Kooperationspartner, dem Deggendorfer SC.

2021 folgte der Wechsel zu den Dresdner Eislöwen, bei denen Kristian sein DEL2-Debüt gab. 2022 nahmen ihn die Eisbären Berlin unter Vertrag und er lief 13-mal für die Lausitzer Füchse auf.

Im vergangenen Januar verpflichteten die Huskies den mittlerweile 24-jährigen Torhüter. Kristian besitzt neben der kanadischen, auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Kristian ist ein junger talentierter Torhüter, der seine Qualität bereits in der DEL2 gezeigt hat. Durch seine Weiterverpflichtung können wir nun auf drei starke Goalies zurückgreifen und sind auch in der kommenden Saison wieder auf alle Unwägbarkeiten vorbereitet.“

Kristian Hufsky: „Ich freue mich, auch kommende Saison in Kassel sein zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten wieder loszulegen und vor euch Fans spielen zu können.“

