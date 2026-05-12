Torwart-Trio der Kassel Huskies ist komplett

Kassel. (PM Huskies) Mit Leon Willerscheid können die Kassel Huskies einen Neuzugang auf der Torhüterposition präsentieren.

Der junge Torhüter wechselt aus Mannheim an die Fulda. In der abgelaufenen Saison war Willerscheid vorrangig für die Füchse Duisburg aktiv und überzeugte dort mit starken Leistungen.

Willerscheid durchlief sämtliche Jugendteams in der Nachwuchsabteilung der Kölner Haie. Bevor der heute 21-Jährige zur Saison 23/24 nach Mannheim wechselte, kam er in der vorherigen Saison für den Kooperationspartner der Haie, den EC Bad Nauheim, zu seinen ersten beiden Einsätzen in der DEL2.

In den beiden folgenden Spielzeiten stand er sowohl für die Jungadler Mannheim in der DNL sowie für den Kooperationspartner der Adler, die Heilbronner Falken, zwischen den Pfosten.

Zur abgelaufenen Saison statteten die Adler Willerscheid mit einer Förderlizenz für die Füchse Duisburg aus der Oberliga Nord aus. Dort wurde er zum Stammtorhüter und wusste in allein 45 Hauptrundenspielen, über die er auf eine Fangquote von 90,9% kam, zu überzeugen. In seinen vier Einsätzen in den Playoffs konnte der 1,90m große Torhüter diese Quote auf 91,7% steigern und sicherte seinem Team so maßgeblich die Teilnahme am Viertelfinale.

Leon Willerscheid gilt als U-Spieler und wird für die Schlittenhunde mit der Rückennummer 73 auflaufen. Mit Philipp Maurer und Alexander Pankraz stellt er das Torhüter-Trio für die neue Saison.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Wir freuen uns, dass wir mit Leon einen weiteren talentierten Torhüter verpflichten konnten. Gerade in der letzten Saison zeigte er eine starke Entwicklung, welche wir nun gemeinsam fortführen möchten. Wir sind uns sicher, dass er Philipp Maurer ein starker Rückhalt sein wird.“

Leon Willerscheid: „Ich freue mich schon sehr auf die kommende Saison und die Herausforderung in Kassel. Ich wünsche allen einen schönen Sommer und wir sehen uns zum Saisonstart.“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2026/27 (Stand 12.05.2026)

Tor: Philipp Maurer, Leon Willerscheid, Alexander Pankraz

Verteidigung: Manuel Schams, Marco Müller, Ben Stadler, Johannes Huss, Lucas Dumont

Sturm: Jake Weidner, Maciej Rutkowski, Tyler Benson, Laurin Braun, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Hunter Garlent, Darren Mieszkowski, Tristan Keck

Trainer: Petteri Väkiparta (Head Coach)