Torwart Moritz Borst bleibt für zwei weitere Jahre ein Riverking

Artikel anhören Landsberg. (PM Riverkings) Eine ganz wichtige Personalie kann Riverkings Vizepräsident Michael Grundei vermelden: Torwart Moritz Borst hat seinen Vertrag um zwei weitere...

Artikel anhören Artikel anhören

Landsberg. (PM Riverkings) Eine ganz wichtige Personalie kann Riverkings Vizepräsident Michael Grundei vermelden: Torwart Moritz Borst hat seinen Vertrag um zwei weitere Spielzeiten verlängert!

Der 22-Jährige, der bereits beim EV Füssen Erfahrung in der Oberliga sammeln konnte, ist in der laufenden Saison einer der Garanten für den Erfolg des HC Landsberg.

Vizepräsident Michael Grundei: “Wir als Riverkings Familie freuen uns, dass Moritz trotz anderer Angebote für zwei weitere Jahre zugesagt hat! Man sieht wie wichtig die Torhüterposition in der Bayernliga ist. Mit Moritz haben wir einen der Besten dieser Liga in unseren Reihen und sind extrem stolz, dass er das auch weiterhin bleiben will. Er hat großes Potential und wir wollen ihm dabei helfen, sich bestmöglich weiterzuentwickeln.”

Moritz Borst: ”Ich freue mich, dass ich hier die Möglichkeit habe mich weiterzuentwickeln und ein Teil des Teams bleiben kann. Ich bekomme hier viele Einsätze – das ist für meine Entwicklung als Goalie super wichtig. Wir haben eine tolle junge Mannschaft und es macht unglaublich Spaß mit den Jungs vor unseren Fans zu spielen!”