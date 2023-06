Torwart der Kassel Huskies wechselt zu den Hannover Scorpions

Mellendorf. (PM Scorpions) In Fachkreisen kursierte der Name Jerry Kuhn schon längere Zeit als neuer Goalie bei den Hannover Scorpions. Jetzt ist es amtlich....

Mellendorf. (PM Scorpions) In Fachkreisen kursierte der Name Jerry Kuhn schon längere Zeit als neuer Goalie bei den Hannover Scorpions.

Jetzt ist es amtlich. Der gebürtige US Amerikaner geboren in Southgate in Michigan, der 2018 von den Grizzlys Wolfsburg zu den Kassel Huskies wechselte, kommt jetzt nach fünf Spielzeiten in der DEL 2 in Kassel zu den Hannover Scorpions.

Dass Jerry Kuhn in Kassel ein äußerst anerkannter Spieler war, zeigt die Tatsache, dass er von den Fans in der vorigen Saison zum beliebtesten Spieler, beim Greg-Evtushevski-Award, gewählt wurde.

Der 180 cm große und 87 kg schwere Torwart hatte mit einem Gegentorschnitt von 2,11 und einer Fangquote von 92,1 großen Anteil an der äußerst starken Leistung der Huskies in der vergangenen Saison.

Jerry verfügt über viel Erfahrung, unter anderem hütete er 102-mal in der DEL und 209-mal in der DEL 2 das Tor seiner Teams.

„Wir sind sehr froh, dass so ein erfahrener und starker Torwart wie Jerry zu uns gewechselt ist“, lautet der übereinstimmende Kommentar von Coach Kevin Gaudet und Sportchef Eric Haselbacher.

1312 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.