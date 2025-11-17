Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ECDC Memmingen Indians Torreigen am Hühnerberg: Indians siegen spektakulär
ECDC Memmingen IndiansEV Lindau Islanders

Torreigen am Hühnerberg: Indians siegen spektakulär

17. November 20252 Mins read60
Jayden Schubert - © Flo Brunner
Memmingen. (PM Indians) Ein torreiches Spektakel endete am Sonntagabend mit einem Heimsieg für den ECDC Memmingen.

Mit 10:6 besiegte das Team von Daniel Huhn die EV Lindau Islanders. Über 2000 Zuschauer waren in der ALPHA COOLING-Arena dabei. Am Freitag kommt es zum nächsten Heimspiel gegen die onesto Tigers Bayreuth.

Die Indians gingen mit dem gleichen Aufgebot wie bereits in Peiting in das Derby. Lediglich Basti Flott-Kucis hütete an diesem Abend das Indians-Tor. Die Indianer spielten im ersten Drittel druckvoll und hatten mehr Spielkontrolle. Tobi Meier gelang die 1:0 Führung. Lindau glich jedoch postwendend durch Eetu Elo aus. Memmingen ging erneut durch Brett Ouderkirk in Führung, musste aber erneut den Ausgleich der Lindauer hinnehmen.

Im Mittelabschnitt belohnten sich die Hausherren nach einer Drangphase mit der erneuten Führung. Jayden Schubert und Markus Lillich sorgten mit einem Doppelschlag für das 4:2. Die Insulaner verkürzten jedoch abermals durch Valentin Busch zum 3:4.

Das letzte Drittel sorgte nochmals für ordentlich Spektakel, Tore und Emotionen. Zudem wurde die Partie ruppiger, was insgesamt fünf Strafen mit jeweils 5min plus Spieldauerdisziplinarstrafe mit sich zog. Auf Seiten der Memminger erwischte es Robert Peleikis und Jayden Schubert wegen Fighting, beide konnten ihre Kontrahenten zu Boden bringen. Doch zurück zum Spielgeschehen. Kurz nach Wiederbeginn traf Denis Fominych zum 5:3 für den ECDC. Timo Gams und erneut Jayden Schubert schraubten das Ergebnis auf 7:3. Dann waren es wieder die Lindauer, die mit zwei Treffern durch Damian Schneider und Corvin Wucher den Spielstand auf 5:7 aus Sicht des EVL stellten. Eine fünfminütige Überzahlsituation nutzten die Rot-Weißen dann mit drei weiteren Treffern aus. Eddy Homjakovs, Tyler Spurgeon und Connor Blake, dem sein erstes Tor im Trikot der Indians gelang, besorgten die 10:5 Führung. Den Gästen vom Bodensee gelang dann noch der letzte Treffer des Abends durch Eetu Elo. Damit endete ein torreiches Derby am Ende mit 10:6 für den ECDC Memmingen, der mit diesem Sieg weiterhin die Tabelle anführt.

Am Freitag folgt das nächste Heimspiel am Hühnerberg. Gegner sind die onesto Tigers Bayreuth, die mittlerweile zum Überraschungsteam aufgestiegen sind. Spielbeginn in der ALPHA COOLING-Arena ist um 20:00 Uhr. Karten sind bereits im VVK erhältlich. Am Sonntag reisen die Indians zum Topspiel nach Heilbronn.

ECDC Memmingen vs EV Lindau Islanders 10:6 (2:2/2:1/6:3)
Tore: 1:0 (11.) Meier (Schubert, Peleikis), 1:1 (11.) Elo (Jezovsek, Raaf-Effertz), 2:1 (15.) Ouderkirk (Spurgeon), 2:2 (16.) Wucher (Sarto, Elo), 3:2 (32.) Schubert (Gams, Blake), 4:2 (32.) Lillich (Fominych, Meisinger), 4:3 (40.) Busch (Farny, Marsall) 5:3 (41.) Fominych (Lillich, Ettwein), 6:3 (42.) Gams (Kurz, Schubert), 7:3 (44.) Schubert (Blake, Meier), 7:4 (44.) Schneider (Lawlor, Marsall), 7:5 (45.) Wucher (Tölzer), 8:5 (50.) Homjakovs (Svedlund, Ouderkirk, 5-4), 9:5 (54.) Spurgeon (Brassard, Ouderkirk, 5-4), 10:5 (54.) Blake (Lillich, Gams, 5-4), 10:6 (56.) Elo (Jezovsek, Grafenthin)
Strafminuten: Memmingen 54 (5+Spd. für Peleikis & Schubert) – Lindau 81 (5+Spd. für M. Wucher, R. Wucher, L. Bender)
Zuschauer: 2015

253
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Waldkraiburg lässt Burgau keine Chance – Kantersieg gegen die Eisbären

