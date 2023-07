TorjÃ¤ger will die deutsche StaatsbÃ¼rgerschaft erlangen und kehrt nach einer Saison wieder zum ESVK zurÃ¼ck

Kaufbeuren. (PM ESVK) Fast sechs Spielzeiten lang verzückte er die Fans des ESVK mit seinen vielen Toren, ehe zur abgelaufenen Spielzeit der Wechsel zu...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Fast sechs Spielzeiten lang verzückte er die Fans des ESVK mit seinen vielen Toren, ehe zur abgelaufenen Spielzeit der Wechsel zu den Bayreuth Tigers erfolgte.

Nach einem Jahr in der „Fremde“ kehrt Sami Blomqvist nun aber zum ESV Kaufbeuren zurück und wird somit wieder in der Wertachstadt auf Torejagd gehen. Seine bisherige Ausbeute für den ESVK ist eine sehr beeindruckende. In 294 Pflichtspielen markierte der links schießende Außenstürmer 379 Scorerpunkte. In der kommenden Saison trägt Sami Blomqvist nun also wieder das Joker Trikot mit der Nummer 71.

Mittlerweile hat der 33 Jahre alte Außenstürmer auch alle Voraussetzungen geschaffen, um die Deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen und somit in der kommenden Spielzeit keine Kontingentspielerposition mehr zu belegen.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zur Rückkehr von Sami Blomqvist: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir uns mit Sami Blomqvist über einen Wechsel zurück zum ESVK einigen konnten. Da er alle Vorrausetzungen geschaffen hat, um die Deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen, ist er für uns natürlich eine doppeltwertvolle Verstärkung. Ich denke auch, dass sich unsere Fans sehr über die Rückkehr von Sami Blomqvist freuen werden.“

Sami Blomqvist zu seiner Rückkehr: „Ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich wirklich sehr glücklich darüber bin wieder nach Kaufbeuren zu kommen und es kaum erwarten kann, wieder vor unseren fantastischen Fans zu spielen. Wir sehen uns alle ja schob bald im Stadion.“

