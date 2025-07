Torjäger im Anflug auf Kempten

Kempten. (PM ESC) Immer wieder wurde in der letzten Saison der Ruf nach einem echten Knipser laut, mangelnde Chancenverwertung war oft ein großes Manko bei den Spielen der Sharks, und so wurden immer wieder mal mögliche Punkte und eine bessere Abschlussplatzierung vergeben.

Auch deshalb hat man in Kempten intensiv nach einem Spieler gesucht der weiß wo das Tor steht und eiskalt im Abschluss ist.

Mit dem 27jährigen Kanadier Kevin Hu könnte diese Suche nun einen positiven Abschluss haben. Nach zwei starken Saisons in der Ontario Super Hockey League, wo er mit einem Punkteschnitt von 2,57 glänzte und zu den besten Spielern der Liga gehörte wechselte der in Mississauga / Ontario geborene in die zweite holländische Division nach Heerenveen. Auch dort überzeugte er mit einem Punkteschnitt von 2,89. In nur 18 Spielen erzielte er 24 Tore und legte 28 mal auf. Überragende Werte für den Rechtsschützen, der in Kempten große Hoffnung weckt. Zumal er in Gegensatz zu früheren Transfers aus dem Mutterland des Eishockeys bereits über Europaerfahrung verfügt.

Sportvorstand Ervin Masek zu der Neuverpflichtung: „ Wir haben in diesem Jahr auf der Stürmerposition nach einem Spieler gesucht der den Weg zum Tor kennt und den direkten Abschluss sucht. Kevin überzeugt nicht nur mit Abschlussstärke, er ist läuferisch sehr gut ausgebildet und überzeugt durch seine Körpermaße auch mit Zweikampfstärke. Die Gespräche mit ihm und vor allem mit seinen Trainern in Kanada haben uns davon überzeugt, dass er genau der Spielertyp ist den wir gesucht haben.“