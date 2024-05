TorjÃ¤ger Dan Przybyla und Verteidiger Adam Suchomer bleiben ERC treu

Sonthofen. (PM ERC) Der Kader des Eishockey-Landesligisten nimmt weiter Konturen an: Nachdem bereits das Torhüter-Trio Fabian Schütze, Calvin Stadelmann und Felix Ottenbreit sowie Stürmer...

Sonthofen. (PM ERC) Der Kader des Eishockey-Landesligisten nimmt weiter Konturen an: Nachdem bereits das Torhüter-Trio Fabian Schütze, Calvin Stadelmann und Felix Ottenbreit sowie Stürmer Matyas Stransky und Abwehrspieler Nicolas Neuber ihre Vertragsverlängerungen beim ERC Sonthofen bekanntgegeben hatten, folgen nun Torjäger Dan Przybyla und Defensivakteur Adam Suchomer.

Schnell, schneller, Przybyla: In seiner ersten Saison bei den Schwarz-Gelben avancierte der 25-Jährige Dan Przybyla gleich zum Torjäger. Sowohl in der Hauptrunde als auch in den Playoffs war der junge Tscheche nicht zuletzt aufgrund seiner Schnelligkeit ein Torgarant und erzielte in insgesamt 31 Partien starke 29 Treffer. Zudem bereitete der in Trinec geborene Wirbelwind 24 Treffer vor. In Summe stehen für Przybyla damit in der vergangenen Saison 53 Punkte in 31 Matches auf dem Konto.

Umso glücklicher sind die Verantwortlichen des ERC, dass sie den pfeilschnellen Stürmer, der im Sommer von den Kempten Sharks Illeraufwärts wechselte, für mindestens eine weitere Spielzeit in Sonthofen haben halten können. Die Fans dürfen sich somit auch in der kommenden Saison auf temporeiches Eishockey und viele feine Soli Przybylas freuen.

Dies gilt auch für Adam Suchomer: Der 27-jährige Verteidiger wird in seine dritte Saison für den ERC gehen und mit seiner ruhigen Art auch in der kommenden Spielzeit für Stabilität im Abwehrverbund sorgen. Suchomer, der – wie Przybyla auch – vor nunmehr über zwei Jahren aus Kempten nach Sonthofen wechselte, konnte aufgrund einer Verletzung nur 15 Hauptrundenmatchs absolvieren, trug sich immerhin zehnmal als Torvorbereiter in die Scoringliste ein.

Pünktlich zu den Playoffs aber war der sympathische Verteidiger vollends fit, stand in allen acht Partien auf dem Eis und erzielt starke sechs Punkte (ein Tor, fünf Vorlagen). Hinter Vladi Kames war der in München geborene Deutsch-Slowake damit zweitbester Punktesammler in Reihen der Verteidiger. Suchomer überzeugte Verantwortliche und Fans mit seiner ruhigen und zugleich zielstrebigen Spielweise – und wird dies zur großen Freude aller Beteiligten auch in der nächsten Saison im Trikot des ERC tun.

Die Kaderplanungen beim ERC Sonthofen laufen weiter. In den kommenden Tagen wird der Verein über Vertragsverlängerungen und Zugänge informieren.