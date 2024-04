TorhÃ¼tern-Team der IceFighters steht

Leipzig. (PM IceFighters) Konstantin Kessler, einer der Top-Goalies der Oberliga Nord, trägt in der kommenden Saison das Trikot der KSW IceFighters Leipzig. Der gebürtige...

Der gebürtige Berliner wechselt vom Ligakonkurrenten TecArt Black Dragons Erfurt nach Leipzig. IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach: „Konstantin ist ein harter Arbeiter und ein Torhüter mit exzellenter Technik. Er hat in der letzten Saison bewiesen, dass er unter enormen Druck spielen und Partien entscheiden kann. Mit seinen 27 Jahren hat er die besten Jahre seiner Karriere noch vor sich.“ Vor seinen vier Spielzeiten in Erfurt konnte Kessler bereits DEL2-Erfahrung sammeln – unter anderem drei Jahre lang bei den Lausitzer Füchsen. Bei den IceFighters trägt Konstantin Kessler auf dem Trikot seine gewohnte Nummer 1.

Verlängert wurde der Vertrag mit Eric Hoffmann, der damit bereits in seine achte Saison bei den Leipzigern geht. Der 26-jährige wird weiterhin parallel auch in der IceFighters-Geschäftsstelle im Bereich Ticketing arbeiten.

Dritter Torwart in der kommenden Saison ist der 19-jährige Luke Epping. „Luke hat sich in der letzten Saison gut weiterentwickelt, viele Spiele für Kassel in der DNL 2 bestritten und bereits Erfahrung im Seniorenbereich beim Training sammeln können“, sagt André Schilbach über Epping, der die Nummer 30 tragen wird.

Nicht mehr im Kader ist Luca Ganz, der Anfang des Jahres 2024 zu den IceFighters gestoßen war. „Luca hat uns in einer schwierigen Phase extrem weitergeholfen und tolle Leistungen abgeliefert. Ich bin sicher, dass er eine sehr gute sportliche Karriere vor sich hat. Wir danken ihm herzlich für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.