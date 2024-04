TorhÃ¼terduo beim SC Riessersee bleibt unverÃ¤ndert

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Das Torhüterduo Andi Mechel und Mike Boehm wird auch in der Saison 2024/25 das Tor der Werdenfelser hüten. Damit können die...

Damit können die Garmisch-Partenkirchner auch in der nächsten Saison auf ein bewährtes Torhütergespann bauen. Andi Mechel hatte ohnehin noch einen gültigen Vertrag und nun hat auch sein Torhüterpartner seine Unterschrift auf das neue Arbeitspapier gesetzt.

„Uns ist Kontinuität wichtig und Mike identifiziert sich mit dem SCR zu 100%. Seine Einstellung, sein Teamgeist und seine Arbeitsauffassung sind hervorragend. Wir sind sehr froh, dass Mike auch kommende Saison für uns spielen wird!“ betont Sebastian Ziener.

Michael Boehm musste um den Vertrag bei den Weiß-Blauen zu verlängern nicht sehr lange überlegen: „Die Entscheidung beim SCR zu verlängern war leicht für mich. Ich fühl mich sehr wohl hier, bin dem SCR sehr verbunden und sehe mich an keinem anderen Ort.“

Neben der Vorbereitung auf die neue Saison, stehen für den Torhüter auch andere Dinge auf dem Plan: „Im Sommer werde ich hauptsächlich nebenher in einer örtlichen Kaffeerösterei arbeiten, mich auf die neue Saison vorbereiten und einen schönen Urlaub in Slowenien genießen!“ so erneut Mike Boehm.