TorhÃ¼ter-Trio ist komplett: Sean Nelson kommt vom DNL-Team des EV FÃ¼ssen zum ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer können bei der Verpflichtung auf der Torhüterposition Vollzug vermelden. Sean Nelson wechselt von der DNL-Mannschaft des EV Füssen zum...

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer können bei der Verpflichtung auf der Torhüterposition Vollzug vermelden.

Sean Nelson wechselt von der DNL-Mannschaft des EV Füssen zum Landesligisten ERC Lechbruck. Der 20-jährige Deutsch-Amerikaner stammt aus dem Nachwuchs des ESV Kaufbeuren. Von dort wechselte er in die Schüler-Bundesligamannschaft des EC Peiting, ehe er beim EV Bad Wörishofen im U20-Bayernligateam spielte.

Seit 2019 gehörte er dem Kader der Füssener DNL-Mannschaft an. Nun folgt der Wechsel in den Seniorenbereich in die Landesliga nach Lechbruck. Der ERC erhält damit einen gut ausgebildeten und talentierten Torhüter, der das Goalie-Trio zusammen mit Lukas Bauer und Daniel Eisenmann komplettiert. Er wird zukünftig das Trikot mit der Nummer 69 tragen.

Patrick Dietl hingegen wird die Flößer mit unbekanntem Ziel verlassen, da es ihm berufsbedingt nicht mehr möglich sein wird den Aufwand für Eishockey in der Landesliga zu stemmen.