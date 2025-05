TorhÃ¼ter-Trio bleibt dem ERC Sonthofen treu

Sonthofen. (PM ERC) Auch in der kommenden Saison kann der ERC Sonthofen auf die Fangkünste seiner drei Torhüter bauen<./strong>

Routinier Fabian Schütze und Calvin Stadelmann haben ihre Verträge beim Eishockey-Landesligisten verlängert. Und auch Nachwuchsmann Felix Ottenbreit wird wieder für die U20 auflaufen und noch näher an die erste Mannschaft rücken.

Fabian Schütze und Calvin Stadelmann gehörten in der abgelaufenen Saison zu den besten Goalies der Landesliga – und sie werden ihre Fangkünste und Schoner-Saves auch in der kommenden Spielzeit wieder für den Oberallgäuer Traditionsverein unter Beweis stellen.

Der 28-jährige Routinier Schütze geht damit in seine bereits sechste Spielzeit für den ERC und hat mit seiner Ruhe und Übersicht maßgeblich zum sportlichen Erfolg der Truppe in den vergangenen Jahren beigetragen. In der abgelaufenen Hauptrunde spielte sich „Fubi“ mit einem Gegentorschnitt von 2,16 und einer Fangquote von 93,3 Prozent in die Top drei des Torhüter-Rankings der Landesliga. Ebenfalls stark waren die Leistungen der Nummer 31 in den drei Partien der Playoffs: Dort wehrte er 92,6 Prozent der Pucks ab bei einem Gegentorschnitt von 2,32.

Ähnlich beeindruckende Statistiken hat Calvin Stadelmann zu verzeichnen: Trotz seiner erst 21 Jahre strahlt „Cally“ unglaublich viel Souveränität auf dem Eis aus. Mit seinen mitunter spektakulären Paraden hat sich Stadelmann längst in die Herzen der schwarz-gelben Fans gespielt. In der Hauptrunde sicherte er 92,3 Prozent aller Schüsse auf sein Tor bei einem Gegentorschnitt von 2,55. In den drei Playoff-Matches toppte er beide Statistiken sogar noch: nur zwei Gegentreffer im Schnitt und eine überragende Fangquote von fast 95 Prozent.

Mit dem jungen Felix Ottenbreit hat der ERC zudem einen hochtalentierten dritten Torhüter in Schlagdistanz, der im Training mit Einsatz und Beharrlichkeit auf seine Einsatzchance im Kader ersten Mannschaft wartet. Insbesondere der enge Austausch mit Fabian Schütze und Calvin Stadelmann bringt dem 20-Jährigen unheimlich viel. In der vergangenen Saison absolvierte Ottenbreit fast alle Partien mit der U20 und hat sich mit seinen starken Leistungen sicher noch näher an die Landesliga-Mannschaft gespielt.

Die Verantwortlichen des ERC freuen sich über die weiteren Vertragsverlängerungen und wünschen den drei Torhütern eine verletzungsfreie und erfolgreiche Spielzeit.

Der ERC Sonthofen wird in den kommenden Wochen regelmäßig über Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen informieren.

