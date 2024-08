TorhÃ¼ter-Talent Paul Croos verlÃ¤ngert beim EV FÃ¼rstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Goalie Paul Croos wird auch in der kommenden Saison das Tor im Eisstadion der Amperoase hüten. Der 21-Jährige wusste in seiner...

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Goalie Paul Croos wird auch in der kommenden Saison das Tor im Eisstadion der Amperoase hüten.

Der 21-Jährige wusste in seiner Premieren-Saison in der Landesliga immer wieder mit starken Leistungen zu überzeugen und entschied sich, seinem Heimatverein treu zu bleiben.

Croos rückte zum Beginn der abgelaufenen Saison aus dem U20-Team in die erste Mannschaft auf. Den Schritt aus dem Nachwuchs in die Eishockey-Landesliga beschreibt er als „extrem“: „Das Spiel ist deutlich schneller und härter“, sagt der junge Goalie. Unterstützt wurde Croos in seinem Rookie-Jahr von den Torwart-Kollegen Valentin Mohr und Michael Wolf. „Die haben mich super aufgenommen, wir haben uns richtig gut verstanden“, sagt Croos über die beiden etablierten Brucker Torleute. Vorgenommen hat sich Croos, weiter an seinen Aufgaben zu wachsen und persönlich und zusammen mit dem Team eine sehr viel bessere Saison zu spielen als 2023/24.

Croos wurde in den Nachwuchsmannschaften des EVF ausgebildet. In der Saison 2022/23 holte er mit der U20 des EVF die Vizemeisterschaft in der Landesliga. Im selben Jahr macht er sein erstes Spiel für die Brucker 1b, bevor dann zur Saison 2023/24 der Schritt in die erste Mannschaft folgte.