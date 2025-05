TorhÃ¼ter-Quartett fÃ¼r die neue Saison bei den WÃ¶lfen steht

Schönheide. (PM Wölfe) Die Vorbereitungen für die neue Saison 2025/2026 laufen bei den Schönheider Wölfen auf Hochtouren, wonach auch die Kaderplanungen forciert und erste Entscheidungen getroffen wurden.

Den Anfang machen die wichtigen Torhüter-Positionen, wo die Erzgebirger mit einem Quartett ins Rennen gehen.

Ein Ausrufezeichen setzen die Schönheider dennoch und verpflichten Kevin Kopp vom Dauerrivalen Chemnitz Crashers.

Kevin Kopp wurde am 15.08.2000 in Rodewisch geboren und ist, was kaum einer weiß, eigentlich ein echtes Schönheider Eigengewächs. Er durchlief nämlich die Nachwuchsabteilungen in Schönheide und spielte bereits mit 13 Jahren in Spielgemeinschaften mit Crimmitschau, Erfurt oder Weißwasser in der U16-Schülerbundesliga. Mit 17 Jahren lief er in der U19-DNL für Chemnitz auf und wechselte zur Saison 2017/2018 gänzlich in den Küchwald. Per Förderlizenz sammelte er als 19-Jähriger bei den Icefighters Leipzig bereits wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich und war seit 2020 wichtiger Bestandteil und Leistungsträger der Chemnitzer Regionalliga-Mannschaft, wo er auch den Wölfe-Stürmern bis zuletzt das Leben schwer machte und auch meistens der Garant dafür war, warum die Erzgebirger einige schmerzhafte Niederlagen gegen Chemnitz hinnehmen mussten. Schon seit 2-3 Jahren bekundete Wölfe-Coach Sven Schröder immer wieder sein Interesse, einen der besten Goalies der Regionalliga Ost in sein Team zu holen, wonach die Freude umso größer ist, dass es jetzt mit einem Wechsel nach Schönheide geklappt hat.

Mit der Verpflichtung von Kevin Kopp steht aber auch fest, dass ein Torhüter die Wölfe verlassen muss. Bei Lukas Kreller, in der Saison 2023/2024 vom 1b-Team des VER Selb nach Schönheide gewechselt, hat es für eine Vertragsverlängerung nicht gereicht, wonach der 21-Jährige das Erzgebirge nach nur zwei Spielzeiten wieder verlassen wird. Der Schönheider Wölfe e.V. bedankt sich bei Lukas für die Zeit im Schönheider Wolfsbau und wünscht ihm für seine private, berufliche und sportliche Zukunft alles Gute!

Sven Schröder zur Verpflichtung von Kevin Kopp und seinem Torhüter-Quartett für die neue Saison: „Mit Kevin bekomme ich meinen Wunsch-Goalie. Er passt menschlich und sportlich komplett zu uns und ist dazu ein echter Schönheider. Warum wir auf der Position reagieren mussten, sind die Planungen von Niko Stark. Niko hat mir schon während der letzten Saison signalisiert, dass er mehr Zeit für Familie und Job benötigt und mir in der kommenden Saison nicht mehr als Nummer 1 zur Verfügung stehen kann, aber gerne im Team bleiben möchte. Daher werden wir mit Kevin als Nummer 1 und Patrick als Nummer 2 ins Rennen gehen. Mit Niko und Olli stehen uns dann zwei Torhüter weiterhin zur Verfügung, die im Verletzungs- oder Krankheitsfall aushelfen können und dazu noch eine riesige Qualität haben.“

Auch Kevin haben wir natürlich zu seinem Wechsel nach Schönheide befragt: Kevin, nach acht Jahren in Chemnitz kehrst du nun zu deinem Heimatverein zurück – was bedeutet dir dieser Schritt persönlich?

„Für mich persönlich ist es ein nachvollziehbarer Schritt. Ich habe hier meine ersten Schritte auf dem Eis gemacht, verbringe gern meine Freizeit in der Region und ein Teil meiner Familie wohnt noch in der Gegend.“

Wie schwer ist dir der Wechsel vom Erzrivalen gefallen und wie wurde deine Entscheidung in Chemnitz aufgenommen?

„Der Wechsel fiel mir nicht ganz leicht. Nach dieser langen Zeit wird man Einigen im und um das Team nachtrauern. Ich freue mich aber auch auf alte und neue Gesichter in Schönheide. Die Umorientierung wurde zur Kenntnis genommen.“

Du kennst den Verein und das Umfeld bestens – wie hat sich Schönheide aus deiner Sicht in den letzten Jahren verändert?

„Man kann sehen, wie eine gute Nachwuchsarbeit geleistet und somit etwas für die Region und ihre Heranwachsenden getan wird. Aber auch im Männerbereich kann man eine kontinuierlich gute Entwicklung verzeichnen.“

Was sind deine sportlichen Ziele mit den Wölfen, und welche Rolle möchtest du im Team übernehmen – gerade auch mit Blick auf deine Erfahrung? „Ich möchte auf mannschaftlicher und persönlicher Ebene ganz oben angreifen. Ich hoffe, ich kann meinen Teil dazu beitragen und freue mich schon auf eine erfolgreiche Zeit.“ Herzlich Willkommen zurück & Glück auf… in Schönheide, Kevin Kopp!

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV