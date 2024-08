Torhüter Niklas Schlammer verlängert in Erding

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators verlängern mit Torhüter Niklas Schlammer. In der letzten Saison schnupperte der 19-jährige bereits in einigen Partien Senioren-Bayernliga-Luft und...

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators verlängern mit Torhüter Niklas Schlammer.

In der letzten Saison schnupperte der 19-jährige bereits in einigen Partien Senioren-Bayernliga-Luft und war zugleich ein Garant dafür, dass die U20 der Young Gladiators sensationell Meister der Bayernliga wurde. Der in München geborene Torwart durchlief bis auf eine kurze Unterbrechung den kompletten Nachwuchs in Erding.

“Niklas hat in der letzten Saison sein Talent mehrmals unter Beweis gestellt. Natürlich muss er – wie alle Nachwuchsspieler – jetzt den nächsten Schritt gehen. Dazu wird er die Möglichkeit bekommen. Zusammen mit Leon Meder und Patrick Mayer sind wir auf der Torhüterposition hervorragend besetzt. Da einige Mannschaften aufgerüstet haben, dürften wir die stärkste Bayernliga aller Zeiten erleben. Ich freue mich auf die Saison und glaube fest an mein Team. Unser erstes Ziel ist es, das Play-Off-Heimrecht zu ergattern und in der Tabelle möglichst weit oben zu stehen.” so Gladiators Coach Thomas Daffner.

“Mit der Verlängerung von Niklas ist unser Kader komplett. Die Neuzugänge Leon Meder, Thomas Brandl, Kyle Brothers, Sebastian Busch und Lukas Golob verstärken das Team. Zudem geben wir unseren Nachwuchsspielern die Chance, sich im Senioren-Eishockey zu beweisen. Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, bin ich zuversichtlich, dass wir die Eishockey-Begeisterung der letzten Saison fortsetzen können,” berichtet David Whitney, sportlicher Leiter der Erding Gladiators.