Torhüter Lode und Sickinger bleiben beim EHC Waldkraiburg

Waldkraiburg. (PM EHC) Mit Christoph Lode und Tobias Sickinger kann der EHC Waldkraiburg auch in der kommenden Saison auf ein eingespieltes Torhüter-Duo bauen.

Bereits vor drei Jahren bildeten beide das Gespann zwischen den Pfosten, damals noch in der Landesliga. Nun gehen sie gemeinsam in ihre nächste Spielzeit im Löwen-Trikot.

Für Christoph Lode ist es ohnehin eine Selbstverständlichkeit, das Trikot seines Heimatvereins zu tragen. Bis auf einen kurzen Abstecher in der Jugend zu den Starbulls Rosenheim stand der 26-Jährige seine gesamte Laufbahn für den EHC zwischen den Pfosten. Immer wieder bewies Lode dabei, dass er Spiele im Alleingang entscheiden kann. Mit spektakulären Paraden hielt er die Löwen in engen Partien mehrfach im Spiel und brachte so manchen gegnerischen Angreifer zur Verzweiflung.

Die vergangene Saison verlief für ihn allerdings alles andere als glücklich. Bereits im zweiten Saisonspiel verletzte sich Lode nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit einem Geretsrieder Spieler schwer und musste den Großteil der Spielzeit von außen verfolgen. Erst in den letzten Saisonspielen kehrte der Schlussmann wieder in den Kader der Löwen zurück. Umso größer ist nun die Vorfreude, den Eigengewächs-Keeper wieder von Beginn an fit im Team zu wissen.

Während Lode verletzungsbedingt fehlte, zeigte Tobias Sickinger einmal mehr, wie wertvoll er für den EHC ist. Der 24-Jährige ist längst weit mehr als nur eine Absicherung im Hintergrund. Immer dann, wenn das Team ihn braucht, ist auf ihn Verlass – egal ob kurzfristig oder über einen längeren Zeitraum. Diese Zuverlässigkeit hat er in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. Nebenbei hütet er auch das Tor der Löwen „Oans Bee“ und ist auch dort ein eigentlich unverzichtbarer Teil.

Dabei ist auch seine sportliche Entwicklung unübersehbar. Sickinger hat in den letzten Jahren einen großen Schritt nach vorne gemacht und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Seine Einsätze strahlen Ruhe aus, sein Selbstvertrauen ist gewachsen und er hat bewiesen, dass er auch auf Bayernliga-Niveau ein sicherer Rückhalt sein kann.

Mit Christoph Lode und Tobias Sickinger setzen die Löwen somit weiterhin auf zwei Torhüter aus den eigenen Reihen, die den Verein bestens kennen und sich gegenseitig seit Jahren ergänzen. Kontinuität auf einer der wichtigsten Positionen im Eishockey – ein Baustein, auf den der EHC Waldkraiburg auch in der kommenden Saison bauen kann. aha

339 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro