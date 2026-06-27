Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga Löwen Waldkraiburg Torhüter Lode und Sickinger bleiben beim EHC Waldkraiburg
Löwen WaldkraiburgTransfer-News

Torhüter Lode und Sickinger bleiben beim EHC Waldkraiburg

27. Juni 20262 Mins read60
Share
Christoph Lode - © Paolo Del Grosso
Share

Waldkraiburg. (PM EHC) Mit Christoph Lode und Tobias Sickinger kann der EHC Waldkraiburg auch in der kommenden Saison auf ein eingespieltes Torhüter-Duo bauen.

Bereits vor drei Jahren bildeten beide das Gespann zwischen den Pfosten, damals noch in der Landesliga. Nun gehen sie gemeinsam in ihre nächste Spielzeit im Löwen-Trikot.

Für Christoph Lode ist es ohnehin eine Selbstverständlichkeit, das Trikot seines Heimatvereins zu tragen. Bis auf einen kurzen Abstecher in der Jugend zu den Starbulls Rosenheim stand der 26-Jährige seine gesamte Laufbahn für den EHC zwischen den Pfosten. Immer wieder bewies Lode dabei, dass er Spiele im Alleingang entscheiden kann. Mit spektakulären Paraden hielt er die Löwen in engen Partien mehrfach im Spiel und brachte so manchen gegnerischen Angreifer zur Verzweiflung.

Die vergangene Saison verlief für ihn allerdings alles andere als glücklich. Bereits im zweiten Saisonspiel verletzte sich Lode nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit einem Geretsrieder Spieler schwer und musste den Großteil der Spielzeit von außen verfolgen. Erst in den letzten Saisonspielen kehrte der Schlussmann wieder in den Kader der Löwen zurück. Umso größer ist nun die Vorfreude, den Eigengewächs-Keeper wieder von Beginn an fit im Team zu wissen.

Während Lode verletzungsbedingt fehlte, zeigte Tobias Sickinger einmal mehr, wie wertvoll er für den EHC ist. Der 24-Jährige ist längst weit mehr als nur eine Absicherung im Hintergrund. Immer dann, wenn das Team ihn braucht, ist auf ihn Verlass – egal ob kurzfristig oder über einen längeren Zeitraum. Diese Zuverlässigkeit hat er in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. Nebenbei hütet er auch das Tor der Löwen „Oans Bee“ und ist auch dort ein eigentlich unverzichtbarer Teil.

Dabei ist auch seine sportliche Entwicklung unübersehbar. Sickinger hat in den letzten Jahren einen großen Schritt nach vorne gemacht und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Seine Einsätze strahlen Ruhe aus, sein Selbstvertrauen ist gewachsen und er hat bewiesen, dass er auch auf Bayernliga-Niveau ein sicherer Rückhalt sein kann.

Mit Christoph Lode und Tobias Sickinger setzen die Löwen somit weiterhin auf zwei Torhüter aus den eigenen Reihen, die den Verein bestens kennen und sich gegenseitig seit Jahren ergänzen. Kontinuität auf einer der wichtigsten Positionen im Eishockey – ein Baustein, auf den der EHC Waldkraiburg auch in der kommenden Saison bauen kann. aha

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns
339
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Neuer Namenssponsor für Memmingens Eistempel

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
EHC FreiburgTransfer-News

EHC Freiburg komplettiert Importstellen

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg hat seine Planungen auf den Importpositionen...

By27. Juni 2026
Ratinger Ice AliensTransfer-News

Ice Aliens belegen auch die zweite EU-Import-Stelle mit einem jungen finnischen Stürmer

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die zweite von vier erlaubten Import-Lizenzen geht an...

By26. Juni 2026
ERC Sonthofen BullsTransfer-News

Eigengewächse bleiben an Bord: Adebahr-Brüder stürmen weiter für die Schwarz-Gelben

Sonthofen. (PM ERC) Die Personalplanungen beim ERC Sonthofen für die bevorstehende Spielzeit...

By26. Juni 2026
EHC KlotenTransfer-News

Ewan Huet verlässt den EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten und ein National-League-Club haben sich auf...

By26. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten