Torhüter Kevin Reich bleibt ein Eispirat

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können weiterhin auf ihren starken Rückhalt bauen: Torhüter Kevin Reich hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert und wird auch in der kommenden Spielzeit zwischen den Pfosten der Westsachsen stehen.

„Meine Familie und ich mussten nicht lange überlegen. Wir haben schon früh in der Saison entschieden, dass wir sehr gern hierbleiben wollen, weil wir uns als Familie hier pudelwohl fühlen. So einen Standort gibt es nicht noch einmal. Ich bin sehr froh, dass nun alles geklappt hat und wir auch nächste Saison hier in Crimmitschau sein dürfen“, so Reich.

Der Schlussmann war vor der laufenden Saison von den Hannover Scorpions aus der Oberliga Nord nach Crimmitschau gewechselt und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Team. Reich hatte großen Anteil am fulminanten Start der Eispiraten und etablierte sich rasch als einer der besten Torhüter der DEL2. Insgesamt absolvierte der erfahrene Goalie 40 von 52 Hauptrundenpartien. Dabei überzeugte er mit einer Fangquote von 91,6 Prozent sowie einem Gegentorschnitt von 2,67. Besonders bemerkenswert: In vier Spielen blieb Reich ohne Gegentor.

Zudem stellte er sich stets in den Dienst der Mannschaft und stand auch angeschlagen oder mit kleineren Blessuren auf dem Eis, um dem Team zu helfen.

Für die kommende Spielzeit hat der langjährige DEL-Goalie klare Ziele vor Augen: „Ich habe es letztes Jahr schon gesagt: Ich will Playoffs spielen in Crimmitschau – und das ist auch ganz klar das Ziel für die neue Saison. Ich denke, den Anspruch sollten wir haben und das sollten wir auch von uns erwarten. Ich will mich natürlich auch selbst weiterentwickeln, an die letzte Saison anknüpfen und vor allem zu den besten Torhütern der Liga gehören.“

Auch Teammanager Ronny Bauer freut sich über die Weiterverpflichtung des 30-jährigen Linksfängers: „Mit Kevin bleibt uns ein stabiler Rückhalt am Standort erhalten. Wie er es auch selbst einschätzt, gibt es für die kommende Saison noch Luft nach oben.“

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Kevin Reich

Abwehr: Mirko Sacher, Ole Olleff, Felix Thomas

Angriff: Dominic Walsh, Dylan Wruck, Leon Neiger