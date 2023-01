Torhüter Justin Köpf verlässt den Deggendorfer SC Richtung Norden

Deggendorf. (PM DSC) Die bisherige Nummer 2 im Deggendorfer Tor wird den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen. Justin Köpf wechselt zu einem Verein im...

Deggendorf. (PM DSC) Die bisherige Nummer 2 im Deggendorfer Tor wird den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen.

Justin Köpf wechselt zu einem Verein im Norden der Republik und soll dort zeitnah vorgestellt werden.

Für den sportlichen Leiter Thomas Greilinger ist der Schritt nachvollziehbar: „Er hat das Angebot und erhofft sich bei seinem neuen Verein mehr Einsatzzeiten als wir ihm bieten können. Da versteht es sich fast von selbst, dass wir einem jungen Spieler keine Steine in den Weg legen, wenn er denkt, dass das für seine Entwicklung der richtige Schritt ist.“

Der DSC bedankt sich bei Justin für seinen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für seinen weiteren sportlichen und privaten Lebensweg.

Die Position hinter Timo Pielmeier werden zukünftig die beiden DNL-Goalies Louis Eisenhut und Valentin Lehner übernehmen.

Deggendorfer SC vor wichtigem Wochenende

Um sich für die Oberliga-Playoffs die bestmögliche Ausgangslage zu schaffen, steht der Deggendorfer SC vor einem wichtigen Wochenende. Zunächst trifft die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger am Freitag im heimischem Stadion auf den EV Füssen, ehe die Deggendorfer am Sonntag zum SC Riessersee reisen.

Der Freitagsgegner EV Füssen ist für den DSC stets ein unangenehmer Gegner, was die bisherigen Saisonvergleiche deutlich hervorheben. Beim ersten Aufeinandertreffen beider Teams Anfang November unterlagen die Deggendorfer in heimischer Halle mit 4:5 nach Verlängerung. Für die Niederlage revanchierte sich die Ehrenberger-Truppe einen Tag vor Weihnachten mit einem 5:4 Sieg nach Penaltyschießen in Füssen. Eine Sache scheint somit garantiert zu sein: Wenn beide Teams gegeneinander antreten, fallen viele Tore.

Für den DSC gilt es im Fernduell mit dem SC Riessersee wichtige Punkte im Kampf um den dritten Tabellenplatz zu sammeln. Doch auch die Füssener kämpfen aktuell um die bestmögliche Ausgangslage in den Pre-Playoffs. Mit 47 Punkten stehen die Allgäuer aktuell auf dem achten Tabellenplatz, die Memmingen Indians (50 Punkte, siebter Platz) in Schlagdistanz.

Gegen das Team von Topscorer Bauer Neudecker (49 Punkte in 35 Spielen) muss der Deggendorfer SC also wieder von der ersten Minute an hellwach sein, um die Punkte in der Festung an der Trat zu behalten. Spielbeginn am Freitagabend ist um 20 Uhr.

Der Sonntagsgegner SC Riessersee ist derweil der ärgste Verfolger des Deggendorfer SC im Kampf um den dritten Tabellenplatz. Die Oberbayern stehen zwar aktuell neun Punkte hinter dem DSC, haben jedoch zwei Spiele weniger bestritten. Somit sind beim Duell beider Teams in Garmisch-Partenkirchen echte Big Points zu vergeben.

Das Team von Trainer Pat Cortina kam in den vergangenen Wochen immer besser ins Rollen. Nach zwei deutlichen Siegen über die fünftplatzierten Höchstadt Alligators (8:0, 5:2) drängen die Oberbayern immer weiter in die oberen Tabellenränge vor und sitzen dem DSC bereits im Nacken. Einen großen Anteil am Garmischer Aufschwung, bei dem zuletzt Ligaprimus Weiden ebenfalls ein Punkt abgetrotzt wurde, haben unter anderem die Rückkehr von Routinier Uli Maurer und Verteidiger Ryker Killins, die den Kader der Oberbayern deutlich aufwerten.

In den bisherigen Duellen in dieser Spielzeit siegte je die Auswärtsmannschaft. Beim ersten Gastspiel an der Zugspitze siegte der DSC auswärts mit 2:3 und am zweiten Weihnachtsfeiertag entführten die Garmischer mit einem 1:4 Erfolg ebenfalls alle drei Punkte aus Deggendorf. Spielbeginn am Sonntagabend ist um 18 Uhr.

