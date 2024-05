TorhÃ¼ter Janik Engler kommt von Meister Blue Devils Weiden â€“ Jonas Stern vom Deggendorfer SC zu den Passau Black Hawks

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks freuen sich, zwei vielversprechende Talente in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Janik Engler, ein talentierter Torhüter, sowie...

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks freuen sich, zwei vielversprechende Talente in ihren Reihen begrüßen zu dürfen.

Janik Engler, ein talentierter Torhüter, sowie Jonas Stern, ein aufstrebender Stürmer, wechseln zu den Black Hawks.

Der 21jährige Janik Engler wird in der kommenden Saison mit Marco Eisenhut das Torhütergespann der Passau Black Hawks bilden. Engler war bereits in der Saison 2021/22 für die Passau Black Hawks via Förderlizenz im Einsatz. In der abgelaufenen Saison war Engler für die Blue Devils Weiden und den ERSC Amberg aktiv. Der talentierte Goalie wird nun die Passau Black Hawks im Tor verstärken. „Ich kenne die Passau Black Hawks bereits und freue mich jetzt ein fester Teil der Mannschaft zu sein. Ich bin überzeugt, dass wir in der kommenden Saison viel erreichen können. Ich selbst möchte mich bestmöglich weiterentwickeln und den nächsten Schritt im Seniorenbereich machen“, erzählt Engler nach seinem Wechsel in die Dreiflüsse Stadt.

Stürmer Jonas Stern wird in der anstehenden Spielzeit für die Passau Black Hawks auf Torejagd gehen. Der 19jährige Deggendorfer hat bereits 126 Spiele (23 Scorerpunkte) in der Oberliga Süd für den DSC absolviert. Dazu kommen 58 Spiele in (82 Punkte) der DNL U20 Mannschaft. Jonas Stern hat großes Potential und kann sich in Passau dementsprechend weiterentwickeln. „Mich überzeugt einfach das Konzept in Passau mit so einer jungen Mannschaft in der Oberliga anzutreten. Für mich ist das sportlich gesehen jetzt ein neuer Abschnitt, den ich gehen möchte“. so Jonas Stern zu seinem Wechsel von Deggendorf nach Passau.

„Ich kenne Janik aus meiner Zeit in Landshut, da hatten wir ein Torhütertrio mit Janik Engler, Philipp Dietl und Nico Pertuch – alle drei sind sehr große Torhütertalente. Alle drei Torhüter haben damals in etwa die gleiche Anzahl an Spielen absolviert. Das war natürlich keine einfache Situation aber Janik hat das mit Bravour gemeistert und ich bin überzeugt er wird jetzt die nächsten Schritte im Seniorenbereich gehen. Dazu denke ich wird Janik sich sehr gut mit Marco Eisenhut ergänzen.

Jonas Stern hatte ich bereits für einige Spiele in Erding – wir konnten Jonas damals vom DSC ausleihen. Seit dieser Zeit verfolge ich Jonas und sehe großes Potential und einen talentierten Spieler. Ich denke Jonas konnte das noch nicht so richtig zeigen, auch aufgrund der großen Konkurrenz in Deggendorf. Bei uns kann Jonas sich zeigen, sich weiterentwickeln und sein Potential ausschöpfen. Diese Bühne wollen wir Jonas bieten und ich denke er wird bei uns in Passau den nächsten Schritt machen.“ so Thomas Vogl, Trainer und sportlicher Leiter der Passau Black Hawks. -czo

Kader – Saison 2024/25

Tor: Marco Eisenhut, Janik Engler

Verteidigung: Maximilian Otte, Patrick Geiger, Daniel Maul, Marc Sauer

Angriff: Jakub Cizek, Nicolas Sauer, Benedikt Böhm, David Seidl, René Röthke, Sascha Maul, Elias Rott, Andrew Schembri, Moritz Serikow, Jonas Stern