Torhüter Duo verstärkt die Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) In der kommenden Spielzeit können die Passau Black Hawks auf drei Torhüter vertrauen.

Vom EV Landshut wird U-18 Nationaltorhüter Nico Pertuch mit einer Förderlizenz für die Dreiflüsse Städter ausgestattet. Pertuch gilt als großes Nachwuchstalent und Torhüter der Zukunft. In der vergangenen Saison absolvierte Pertuch neben 18 Spielen für die DNL Mannschaft des EV Landshut auch vier Spiele im DEL2 Team des EVL. On-Top wurde Pertuch vergangene Saison mit einer Förderlizenz für das DEL Team der Straubing Tigers ausgestattet.

Ebenso wird der erfahrene Christoph Schedlbauer die Habichte verstärken. Der 33jährige Schedlbauer lief in der Vergangenheit für die Mannschaften aus Germering, Landsberg und zuletzt Erding auf. In seiner Karriere hat Christoph Schedlbauer bereits 377 Spiele im Seniorenbereich absolviert. Zusammen mit Raphael Fössinger soll das Trio den Kasten der Black Hawks möglich oft sauber halten und die Punkte festhalten. Der Konkurrenzkampf soll dazu alle drei Torhüter zu Spitzenleistungen und Kontinuität antreiben.

Black Hawks Trainer Thomas Vogl hat in der neuen Saison nun die Qual der Wahl. „Ich bin sehr zufrieden mit unseren drei Torhütern. Jeder ist auf seine Art und Weise super für unser Team. Raphael Fössinger ist noch immer ein junger Torhüter der jetzt in der kommenden Saison den nächsten Schritt gehen muss. Raphael muss beweisen, dass er in der Oberliga ein Nummer 1 Torhüter sein kann. Christoph Schedlbauer war jahrelang einer der besten Torhüter in der Eishockey Bayernliga. Ich kenne Christoph aus Erding persönlich und er ist ein totaler Mannschaftsspieler und wird auch total wichtig in der Kabine für uns sein. Als es die Möglichkeit gab Christoph nach Passau zu holen, musste ich nicht nachdenken und freue mich das die Verpflichtung geklappt hat. Nico Pertuch kenne ich aus der letzten Saison aus Landshut. Nico ist eine der größten deutschen Torhüterhoffnungen. Nico muss natürlich noch viel lernen. Was man bei Nico deutlich merkt ist die Arbeit mit Torhüter Trainer Dimitri Pätzold in Landshut. Alle drei sind auf ihre Art und Weise sehr wichtig und alle drei werden uns richtig gut tun. Prinzipiell werde ich es so handhaben, dass der Bessere spielen wird oder auch der bei dem ich ein besseres Gefühl habe. Der Wettbewerb unter den Torhütern wird uns auf alle Fälle gut tun. Jeder von unseren drei Torhütern hat die gleiche Chance und das werde ich auch offen kommunizieren“. -czo

Kader

Torhüter: Raphael Fössinger, Christoph Schedlbauer, Nico Pertuch (FL)

Verteidigung: Florian Lehner, Samuel Mantsch, Maximilian Otte, Colin Campbell, Tyrell Buckley (TK), Tim Schlauderer

Angriff: Jakub Cizek (TK), Elias Rott, David Seidl, Sergej Janzen, Santeri Ovaska, Daniel Maul, Nicolas Sauer, Liam Blackburn (TK)

