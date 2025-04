TorhÃ¼ter Duo steht: Black Hawks verlÃ¤ngern mit Janik Engler

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks freuen sich, die Vertragsverlängerung mit Torhüter Janik Engler bekanntzugeben.

Der 22-jährige Engler, der seine Ausbildung in den Nachwuchsabteilungen der Starbulls Rosenheim und des EV Landshut absolvierte, wechselte zur Saison 2024/25 von den Blue Devils Weiden in die Dreiflüsse Stadt. In der vergangenen Spielzeit stand Engler in neun Partien im Tor der Black Hawks und überzeugte dabei stets mit starken Leistungen.

„Ich freue mich, ein weiteres Jahr für die Black Hawks spielen zu dürfen und bin überzeugt, dass wir in der kommenden Saison die Playoffs erreichen können“, erklärte Janik Engler nach seiner Vertragsverlängerung. Gemeinsam mit Marco Eisenhut wird Engler auch in der Saison 2025/26 ein starkes Torhüter-Duo bilden.

Geschäftsführer Kevin Dierks zeigte sich ebenfalls erfreut über die Vertragsverlängerung: „Janik hat in der vergangenen Saison mehrfach eindrucksvoll bewiesen, dass er ein verlässlicher Rückhalt für unser Team ist – besonders mit starken Auftritten gegen Top-Mannschaften wie Bietigheim und Heilbronn. Gemeinsam mit Marco bildet er nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits davon ein harmonisches und engagiertes Duo. Wir sind stolz, auch in der kommenden Saison auf dieses starke Gespann setzen zu können.“ -czo

Kader – Saison 2025/26

Tor: Marco Eisenhut, Janik Engler

Verteidigung:

Angriff: Andrew Schembri, René Röthke, Sascha, Maul

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV