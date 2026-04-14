Torhüter-Duo Linus Schwarte und Leon Brunet bleibt auch in der kommenden Saison am Sandbach

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens treiben ihre Kaderplanungen für die kommende Spielzeit voran und können zwei wichtige Personalentscheidungen vermelden: Mit Linus Schwarte und Leon Brunet bleiben beide Torhüter der vergangenen Saison auch künftig Bestandteil des Teams.

Das Torhüter-Duo hat sich bereits in der abgelaufenen Spielzeit als zuverlässiger Rückhalt erwiesen und soll auch in der kommenden Saison für Stabilität zwischen den Pfosten sorgen. Die Verantwortlichen setzen damit bewusst auf Kontinuität auf der Schlüsselposition im Eishockey.

Linus Schwarte wechselte erst zur Saison 2025/26 aus der Oberliga von den Füchsen Duisburg nach Ratingen. Der 23-jährige Schlussmann durchlief unter anderem Ausbildungsstationen in Österreich sowie bei der Düsseldorfer EG und konnte bereits früh Erfahrung im Seniorenbereich sammeln.

Auch während seiner Zeit in Duisburg sammelte er Spielpraxis und gewann dort unter anderem die Regionalligameisterschaft.

Leon Brunet gehört ebenfalls zum festen Bestandteil des Kaders und bleibt nach seiner zweiten Saison am Sandbach weiterhin Teil des Teams. Der junge Torhüter zählte bereits zum erfolgreichen Aufgebot der Spielzeit 24/25, in der er als Finaltorhüter mit die Meisterschaft holte und bringt mit seiner Entwicklungsperspektive zusätzliche Qualität in das Torhütergespann.

Die Ratinger Ice Aliens, die seit 2016 in der Regionalliga West antreten und zu den etablierten Teams der Liga zählen, setzen damit ein klares Zeichen für Stabilität und Kontinuität

Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges ist natürlich zufrieden: „Ich bin froh, dass Linus und Leon auch in der kommenden Saison unser Torhüter-Gespann sind. Beide haben mich überzeugt und von beiden erwarte ich zukünftig mindestens die gleiche Leistung wie in der abgelaufenen Saison. Die Torhüterposition ist die mit Abstand wichtigste in der Mannschaft. Ohne eine entsprechende Torhüterleistung kann man nichts gewinnen. Zusätzlich werden wir U-20 Torhüter lizenzieren und im Trainingsbetrieb integrieren.“