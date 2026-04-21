Torgefahr für Rosenheim: Kharboutli wechselt an die Mangfall

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verstärken ihren Kader zur kommenden Saison mit Samir Kharboutli.

Der 26 Jahre alte deutsch-tschechische Stürmer kommt aus der DEL vom ERC Ingolstadt nach Rosenheim und erhält einen 2-Jahres-Vertrag.

Der Linksschütze machte in den vergangenen Jahren vor allem in der DEL2 auf sich aufmerksam. Nach zwei Spielzeiten beim EV Landshut – darunter die Saison 2023/24, in der er Mannschaftsintern die beste Punkteausbeute pro Spiel verbuchte – knüpfte er beim ESV Kaufbeuren nahtlos an diese Leistungen an. Dort stellte Kharboutli seine Offensivstärke erneut eindrucksvoll unter Beweis. In der Saison 2024/25 kam der 1,80 Meter große Angreifer in 49 Einsätzen auf 51 Punkte (24 Tore, 27 Assists) und erzielte damit im Schnitt mehr als einen Punkt pro Partie.

Mit diesen Leistungen empfahl sich Kharboutli für den nächsten Schritt und sammelte in der vergangenen Saison Erfahrung in der DEL beim ERC Ingolstadt. Dort konnte er weitere wichtige Eindrücke auf höchstem Niveau gewinnen, die er nun in Rosenheim einbringen soll.

Mit der Verpflichtung gewinnen die Starbulls einen offensivstarken Spieler, der sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter Akzente setzen kann.

„Samir ist ein sehr interessanter Spieler mit viel Tempo und offensivem Potenzial“, sagt Starbulls-Headcoach Jari Pasanen. „Er hat in der DEL2 gezeigt, dass er konstant punkten kann und ein Spiel auch selbst entscheiden kann. Gleichzeitig hat er jetzt auch Erfahrung auf DEL-Niveau gesammelt, was ihn nochmal weitergebracht hat. Wir sind überzeugt, dass er bei uns eine wichtige Rolle einnehmen und seine Qualitäten voll zur Geltung bringen kann.“

Auch Samir Kharboutli blickt voller Vorfreude auf die neue Herausforderung: „Ich freue mich sehr auf Rosenheim. Der Standort hat eine große Eishockeytradition und starke Fans. Die Mannschaft ist ambitioniert und verfügt über viel Potenzial. Ich habe im Vorfeld nur Positives gehört und bin sehr froh, künftig Teil dieses Vereins zu sein.“

Die Starbulls Rosenheim freuen sich, Samir Kharboutli in Rosenheim begrüßen zu dürfen und wünschen ihm einen erfolgreichen Start im grün-weißen Trikot.