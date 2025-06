TorgefÃ¤hrlicher Offensivmann mit groÃŸer Vita kommt aus Hannover zu den Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau verstärken ihre Offensive mit einem echten Hochkaräter: Stürmer Dylan Wruck wechselt von den Hannover Scorpions aus der Oberliga Nord nach Westsachsen und erhält bei dem Eishockey-Zweitligisten die Trikotnummer 88.

Der 32-jährige Deutsch-Kanadier bringt nicht nur eine beachtliche Vita, sondern auch reichlich Scoring-Potential mit, was er in den vergangenen Jahren eindrucksvoll und stetig unter Beweis stellte.

„Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit in Crimmitschau. Ich habe mich sehr darauf gefreut, in die DEL2 zurückzukehren und wieder auf einem hohen Niveau zu spielen. Meine Familie und ich haben nur Gutes über die Organisation und die Crimmitschauer Gemeinschaft gehört und sind stolz darauf, ein Teil davon zu sein“, sagt Neuzugang Dylan Wruck und ergänzt: „Dass Kevin Reich mit mir wechselt, macht den Übergang definitiv einfacher – es ist immer schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen, und ich weiß, dass er eine große Bereicherung für das Team sein wird“.

„Wir wollten Dylan schon vor drei Jahren nach Crimmitschau holen. Damals ist es uns nicht gelungen, aber nun sind wir uns einig geworden. Es gibt nicht so viele Spieler von seiner Qualität mit deutschem Pass. Er wird uns sicher dabei helfen, unsere Saisonziele zu erreichen“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Scoring-Touch in Person – Dylan Wruck kommt mit beeindruckender Vita

Dylan Wruck war in den letzten beiden Spielzeiten für die Hannover Scorpions aktiv und gehörte dort zu den absoluten Leistungsträgern. In 115 Pflichtspielen sammelte der linksschießende Offensiv-Allrounder 158 Scorerpunkte (60 Tore, 98 Assists) und unterstrich damit seine Qualitäten als Spielmacher und Torschütze – wenngleich ihm der Aufstieg mit den Niedersachsen doppelt verwehrt blieb.

Vor allem in der DEL2 sorgte Wruck zwischen 2019 und 2022 regelmäßig für Furore und sollte allen Fans des Eishockey-Unterhauses durchaus in Erinnerung geblieben sein. In drei Spielzeiten sammelte er für Heilbronn und Frankfurt unglaubliche 249 Scorerpunkte. In der Saison 2019/20 wurde er zum besten Spieler und Stürmer der Liga gewählt und war zudem Topscorer und bester Vorlagengeber aller Zweitliga-Spieler. Mit den Löwen Frankfurt gelang ihm schließlich der Aufstieg in die DEL.

Der 1,75 Meter große Angreifer kann allerdings auch auf umfangreiche Erfahrungen im deutschen Eishockey-Oberhaus zurückblicken. In der PENNY DEL absolvierte Wruck insgesamt 254 Spiele für die Iserlohn Roosters, Kölner Haie, Straubing Tigers und die Löwen Frankfurt. In der Saison 2014/15 wurde Wruck – damals in Diensten der Roosters – als „DEL – Rookie of the Year“ ausgezeichnet. Insgesamt erzielte er in der höchsten deutschen Spielklasse 33 Tore und bereitete 83 weitere Treffer vor.

Vor seiner Zeit in Deutschland war Wruck ausschließlich in seiner nordamerikanischen Heimat aktiv. Mit den Edmonton Oil Kings, für die er fünf Jahre spielte, gewann er 2012 die Meisterschaft in der WHL. Nur ein Jahr später erhielt er die Brad Hornung Trophy als „Most Sportsmanlike Player“. Über die Ontario Reign, für die er in drei ECHL-Partien vier Tore und zwei Vorlagen erzielte, zog es den Linksschützen 2014 schließlich erstmals nach Deutschland, wo der zweifache Familienvater mit seiner Frau mittlerweile auch heimisch geworden ist.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Kevin Reich, Christian Schneider

Abwehr: Mirko Sacher, Gregory Kreutzer, Ole Olleff, Alexander Schmidt

Angriff: Corey Mackin (AL), Tim Lutz, Dylan Wruck, Ladislav Zikmund, Denis Shevyrin, Till Michel, Johannes Schmid, Nikolas Biggins

