TorgefÃ¤hrlicher Angreifer fÃ¼r die Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) Der Eishockey-Bayernligist ERSC Amberg meldet mit der Verpflichtung von Außenstürmer Daniel Schroepfer eine hoffnungsvolle Verstärkung für den Angriff.

Der 24-jährige gebürtige Landshuter durchlief bei seinem Heimatverein sämtliche Jahrgänge im Nachwuchs und kann bereits auf die Erfahrung von 156 Oberligaspielen für Weiden, Deggendorf, Rostock und Riessersee zurückblicken. Zuletzt lief der 175 cm große Rechtsschütze für den ESC Dorfen in der bayerischen Landesliga auf. Dort gelang die Hauptrundenmeisterschaft, im Playoff-Viertelfinale scheiterten die Eispiraten letztendlich an Germering. Für Schroepfer verlief die Saison dennoch sehr erfolgreich, denn mit 60 Scorerpunkten (28 Treffer) in 31 Spielen war er einer der besten deutschen Scorer der Liga.

Ambergs Sportlicher Leiter Chris Spanger zeigt sich sehr erfreut über diesen Transfer: „Ich bin echt froh, dass wir mit Daniel einen äußerst talentierten Angreifer für uns gewinnen konnten. Er passt nicht nur charakterlich sehr gut ins Team, sondern hat vor allem auch in der letzten Spielzeit seine Torgefährlichkeit bewiesen“. Beim Spieler selbst überwiegt bereits die Vorfreude auf den ERSC: „Ich habe mich sehr gerne für den ERSC Amberg entschieden. Der Verein bietet mir eine großartige Plattform, um mich sportlich weiterentwickeln zu können und Teil einer starken Gemeinschaft zu sein. Ich bin bereit, mich voll für das Team einzusetzen und freue mich riesig auf die kommende Saison“, so Daniel Schroepfer, der bei den Wild Lions das Trikot mit der Rückennummer 92 erhalten wird.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV