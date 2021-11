KÃ¶lner Haie kommen mit viel Schwung aus der Deutschland-Cup Pause

Köln. (MR) Zum 35. Geburtstag beschenkten die Kölner Haie ihren Kapitän Moritz Müller mit einem Torfestival und dem 7:3 Sieg über die Bietigheim Steelers....

Köln. (MR) Zum 35. Geburtstag beschenkten die Kölner Haie ihren Kapitän Moritz Müller mit einem Torfestival und dem 7:3 Sieg über die Bietigheim Steelers.

Neben dem Geburtstag des Kapitäns gab es ein weiteres Jubiläum: Haie Verteidiger Pascal Zerressen bekam ein Sondertrikot für sein 500. DEL-Spiel überreicht. Und nach der Ehrung gab es früh ein Feuerwerk der Tore. Im Powerplay eröffnete Matsumoto den Reigen, wenig später war Kammerer mithilfe des Innenpfosten erfolgreich. Die Steelers kamen zwar besonders gerne mit Sheen oder Ranford ins Angriffsdrittel, doch spätestens hier verpasste der Kollege dann das Tip In oder die Passannahme. In der 13. Spielminute konnten die Hausherren mit einem Doppelschlag auf 4:0 stellen, was auch der Pausenstand war.

Cody Brenner muss weiter durchhalten

Auch nach der Pause musste Brenner wieder ins Tor der Steelers, er war kurzfristig für Aittokallio, der sich beim Aufwärmen verletzt hatte, in die Startaufstellung gerutscht, und auf der Bank saß somit kein Back up. So blieb es an Brenner hängen, sich weiter der Kölner Torschüsse zu erwehren. Zunächst aber war es sein Team, das mit viel Druck startete. Der bekanntermaßen sehr schnelle Preibisch bekam es allerdings mit dem nicht minder schnellen Kölner Verteidiger Ugbekile zu tun. Doch als Ugbekile etwas später auf die Sünderbank musste, rappelte es auch erstmalig hinter Pogge. Die Steelers hatte vor dem Tor gut gearbeitet. Danach hatten sie offenbar die zweite Luft und drückten auf den zweiten Treffer. Dieser fiel nicht, sondern Bietigheims Verteidiger Smereck. Mo Müller bekam dafür die Strafe, doch da die Gäste für den Goalie gleich 2 Feldspieler aufs Eis schickten, ging Mo nicht allein. Und während dieser „mehr-Platz-auf-dem-Eis” Zeit gab es eine weitere Strafe gegen Bietigheim. Es dauerte nicht lange, und Edwards stellte den alten Abstand wieder her (35.). Doch mit einer Bogenlampe war im direkten Gegenzug auf der anderen Seite Stretch erfolgreich. Beim Stand von 5:2 wurden nochmals die Seiten gewechselt. Und erneut trafen die Steelers in Überzahl (46.)! Ein Fehler an der blauen Linie wurde eiskalt bestraft. Doch gegenüber stand Barinka ebenfalls völlig frei und zögerte nicht lange (49.). Dann schien es, als ob die Haie lieber nur noch hinten verteidigten, um das Fiasko der immensen Aufholjagd auf der Zielgeraden aus der erste Begegnung hier nicht noch einmal erleben zu müssen. Ein Marcel Müller wollte sich aber auch noch in die Torschützenliste eintragen und bestrafte einen erneuten Fehlpass der Württemberger (53.). Letztlich sollte kein weiterer Treffer mehr fallen, und es blieb beim 7:3.

Uwe Krupp war demnach auch zufrieden mit dem Auftreten und dem strukturierten Spiel seiner Mannschaft. Lediglich dass man im zweiten Drittel verpasst hatte, die Vorentscheidung herauszuspielen, musste er kritisieren.

Daniel Naud sah ein schwieriges Spiel für sein Team, da man schnell einem großen Vorsprung hinterherlaufen musste. Durch teils unnötige Strafen habe man auch das zwischenzeitliche Momentum verloren.

Es spielten:

KEC – 49 Justin Pogge – 23 Maury Edwards, 91 Mo Müller – 13 Lucas Dumont, 40 Julian Chrobot, 24 Zach Sill; 44 Alex Roach, 27 Pascal Zerressen – 9 Marcel Müller, 19 Maxi Kammerer, 21 Mark Olver; 17 Jan Luca Sennhenn, 79 Colin Ugbekile – 36 Andreas Thuresson, 93 Sebastian Uvira, 51 Quinton Howden; 22 Maximilian Glötzl – 39 Landon Ferraro, 71 Marcel Barinka, 10 Jon Matsumoto

SCB – 51 Cody Brenner – 24 Maximilian Renner, 90 Constantin Braun – 26 Evan Jasper, 91 Riley Sheen, 12 CJ Stretch; 4 Jalen Smereck, 3 Max Prommersberger – 10 Norman Hauner, 95 Brendan Ranford, 92 Mitchell Heard; 40 Tim Schüle, 25 Markus Kojo – 29 Alex Preibisch, 14 Benjamin Zientek, 39 Matt McKnight; 42 Fabjon Kuqi, 15 Robert Kneisler, 5 René Schoofs

Die Tore erzielten:

1:0 (05:06) Matsumoto PP1

2:0 (06:43) Kammerer (Ma. Müller)

3:0 (12:28) Dumont (Edwards, Sill)

4:0 (12:36) Olver (Roach)

4:1 (30:45) Zientek (Heard, McKnight) PP1

5:1 (34:30) Edwards (Thuresson, Matsumoto) PP1

5:2 (34:58) Stretch (Sheen)

5:3 (45:25) Heard (Smereck, McKnight) PP1

6:3 (49:00) Barinka (Ferraro)

7:3 (52:54) Ma. Müller

Schiedsrichter: Aleksi Rantala, Lasse Kopitz – Joep Leermakers, Dominic Kontny

Strafen: KEC – 10 Min; SCB – 10 Min.

Zuschauer: 10.791