Torfestival am Dienstagabend: Huskies schlagen FÃ¼chse mit 8:4

Kassel. (PM Huskies) Nur 48 Stunden nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen die Krefeld Pinguine empfingen die Kassel Huskies die Lausitzer FÃ¼chse in der Probonio Arena.

In einem torreichen Spiel, bei dem beide Mannschaften immer wieder das Momentum wechselten, setzten sich die Hausherren schlieÃŸlich mit 8:4 (5:2/0:2/3:0) durch und garantierten den 3.864 Zuschauern beste Unterhaltung fÃ¼r den Eintrittspreis. Hunter Garlent zeichnete sich erneut durch drei Vorlagen aus, wÃ¤hrend Maciej Rutkowski seinen ersten Doppelpack im Huskies-Dress schnÃ¼rte.

Und gleich das erste Drittel hatte es mÃ¤chtig in sich. Zwar waren es die FÃ¼chse, die durch Adam Brady den ersten Treffer des Abends markierten (5.), doch in der Folge spielten nur noch die Gastgeber. Bode Wilde glich keine zwei Minuten spÃ¤ter aus und brachte den Huskies-Schlitten auf Geschwindigkeit (7.). Turgeon drehte die Partie kurz darauf im Powerplay (13.), ehe KapitÃ¤n Jake Weidner â€“ allein auf weiter Flur â€“ auf 3:1 stellte (14.). Doch damit nicht genug: Mitch Hoelscher vollendete eine herrliche Kombination Ã¼ber Benson und Garlent zum 4:1 (16.), ehe Maciej Rutkowski mit einem Sonntagsschuss aus der Drehung gar Treffer Nummer fÃ¼nf erzielte (17.). Kurz vor Drittelende erzielte Broda zwar noch den Treffer zum 5:2, doch an Spannung war zu diesem Zeitpunkt nicht zu denken.

Das Ã¤nderte sich dann aber plÃ¶tzlich im zweiten Drittel. Der Schwung vom Start war verpufft, und die Huskies waren in den Verwaltungsmodus abgetaucht. Die GÃ¤ste aus der Lausitz prÃ¤sentierten sich charakterlich einwandfrei und kÃ¤mpften mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage. Und das Engagement wurde belohnt: Erst war es Lennard Nieleck, der das 5:3 besorgte (34.), ehe Lane Scheidl im Powerplay die letzten Optimisten ins GrÃ¼beln brachte (39.).

Wie wÃ¼rden die Huskies reagieren? Die Nordhessen brauchten im Schlussabschnitt zwar einige Minuten, machten dann aber zeitnah endgÃ¼ltig den Deckel drauf. Keck besorgte im Konter das 6:4 (46.), ehe Rutkowski seine Mannschaft mit dem 7:4 endgÃ¼ltig auf die SiegerstraÃŸe brachte (48.). Den Schlusspunkt setzte Turgeon, der einen Schlenzer von Bodnarchuk zum 8:4-Endstand abfÃ¤lschte.

Tore:

0:1 Brady (Scheidl â€“ 5. Min.)

1:1 Wilde (Benson, Garlent â€“ 7. Min.);

2:1 Turgeon (PP â€“ Garlent â€“ 13. Min.)

3:1 Weidner (Braun â€“ 14. Min.);

4:1 Hoelscher (Garlent, Benson â€“ 16. Min.)

5:1 Rutkowski (17. Min.);

5:2 Broda (Jahnke, Nieleck â€“ 20. Min.)

5:3 Nieleck (Stowasser â€“ 34. Min.);

5:4 Scheidl (PP â€“ 39. Min.)

6:4 Keck (46. Min.);

7:4 Rutkowski (Schams â€“ 48. Min.)

8:4 Bodnarchuk (Keck â€“ 56. Min.)

