Torabschluss bleibt der SchlÃ¼ssel zum Erfolg – Iserlohn Roosters mÃ¼ssen in NÃ¼rnberg unbedingt punkten

Iserlohn. (MK) Kurz vor dem Weihnachtsfest gehen die Iserlohn Roosters noch einmal auf Tour gen Süden.

Am vergangenen Wochenende blieben die Sauerländer trotz der beiden ansprechenden Spiele gegen Berlin (3:5) und in Düsseldorf (0:1) ohne Punkte. Die Konkurrenten dagegen konnten Punkte sammeln, wodurch der Abstand zum nun Vorletzten aus Nürnberg auf sechs Punkte angewachsen ist.

Am Donnerstag wartet nun eben genau in Nürnberg der nächste direkte Konkurrent auf die Roosters, ehe man am Vorweihnachtsabend in München gefordert ist. Um die Reisestrapazen möglichst gering zu halten, brach die Iserlohner Reisegruppe am Mittwochvormittag auf und verbleibt auch im Süden. Am frühen Morgen des Heiligabends wird das Team dann aus München zurückkehren und ein wenig Weihnachten feiern können, ehe am zweiten Feiertag (16:30 Uhr) die Fischtown Pinguins am heimischen Seilersee erwartet werden.

Die Hinspiele verloren die Sauerländer im Oktober in Nürnberg mit 8:2 und in München mit 4:0. Seitdem ist bekanntlich viel passiert: Trainer Greg Poss und Manager Christian Hommel sind weg, der neue Trainer Doug Shedden hat dem Team seit Mitte November mehr Stabilität verliehen. Zuletzt mangelte es vor allem beim Torabschluss.

Stürmer Maciej Rutkowski weiß um die Schwere der beiden Aufgaben vor dem Fest, ist aber dennoch optimistisch: „Wir dürfen jetzt die Konzentration nicht verlieren. Es kommen jetzt vor Weihnachten nochmal zwei wichtige Spiele für uns. Realistisch gesehen wären vier Punkte schon sehr gut.“

Stürmerkollege Taro Jentzsch ergänzt: „Die Effizienz vor dem Tor muss besser werden. Ich glaube wir haben zwei ganz gute Spiele gemacht, aber nur null Punkte rausgeholt. Das ist der negative Teil. Wir haben uns das Spiel nochmal angeguckt und wir hatten einige Hundertprozentige, die rein müssen. Da müssen wir besser werden und dann werden wir auch die Spiele gewinnen. Aber wenn Du kein Tor schießt, gewinnst Du auch kein Spiel.“

Headcoach Doug Shedden erklärt kurz und knapp: „Jedes Spiel ist wichtig. Es war sehr frustrierend, weil die Jungs so gut in den letzten beiden Spielen gespielt haben, aber keine Punkte geholt haben. Das Nürnberg-Spiel ist sehr wichtig, weil wir den Rückstand auf drei Punkte verkürzen können, sie aber auch auf neun Punkte enteilen können. Wir müssen bereit sein.“

Der Kanadier hofft, dass sein Team sich auch mal ein „dreckiges Tor“ erarbeitet, Abpraller nutzen kann, dem Torhüter die Sicht nimmt und Scheiben vor dem Tor entscheidend abfälscht. Kurzum: Die Roosters müssen sich endlich auch mal für ihre oft richtigen Ideen vor dem gegnerischen Tor selbst belohnen.

Die Reise in den Süden werden alle Spieler inclusive aller Importspieler mitmachen. Wer das Tor hüten wird und überzählig zuschauen darf, bleibt abzuwarten. Bleibt es beim „Iserlohner Gesetz der Serie“ in dieser Saison, dann dürfte, wie immer nach Niederlagen, ein erneuter Wechsel im Kasten von Kevin Reich zu Andreas Jenike stattfinden.

Erstes Bully ist am Donnerstag in Nürnberg um 19:30 Uhr, in München beginnt die Partie um 16:30 Uhr. Für das Spiel gegen Bremerhaven sind (Stand Mittwoch, 13 Uhr) laut Ticketpartner Reservix nur noch vereinzelte Sitzplatzkarten verfügbar, Stehplätze hingegen noch in größerer Anzahl