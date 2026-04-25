Toptransfer für die Miners – HEV verpflichtet Bauer Neudecker!

Herne. (PM HEV) Nachdem der HEV bereits einige Abgänge sowie insgesamt sieben Vertragsverlängerungen bekanntgegeben hat, können die Miners nun den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorstellen: Der Herner EV verpflichtet Topscorer und Goldhelm Bauer Neudecker aus Füssen, der am Gysenberg mit der Trikotnummer 81 auflaufen wird.

Der US-Amerikaner, mit dem die Miners die zweite Kontingentstelle besetzen, wurde in St. Louis Park, Minnesota, geboren, wo er bis zum Alter von 18 Jahren im Nachwuchsbereich spielte. In der lokalen Highschool war der flinke Außenstürmer in seiner letzten Saison Kapitän und mit 73 Punkten Topscorer seines Teams. Anschließend zog es den Rechtsschützen in die renommierten US-amerikanischen Nachwuchsligen NAHL und USHL, wo er ebenfalls auf sich aufmerksam machte. Dadurch erhielt er die Möglichkeit, in der angesehenen College- und Universitätsliga (NCAA) für die University of Alabama Huntsville zu spielen.

Nachdem der Angreifer auch dort in seinem letzten Jahr als Kapitän auflief, wechselte Neudecker in die SPHL, wo er für Huntsville Havoc solide 33 Punkte in 35 Spielen erzielte. Dies blieb auch in der höherklassigen ECHL nicht unbeobachtet, sodass die Jacksonville Icemen den damals 23-Jährigen ins Team holten. Dort spielte er mit dem heutigen Topscorer und Goldhelm der Miners, Nick Ford, zusammen. Die beiden freundeten sich an, die Wege trennten sich zunächst jedoch wieder. Während Ford nach Roanoke zurückkehrte, zog es Neudecker bereits in der Saison 2022/23 nach Deutschland, wo er bis zur vergangenen Spielzeit für den EV Füssen in der Oberliga Süd auflief. Dort traf er auf den nächsten aktuellen Miner: Kapitän Justus Meyl.

In Füssen überzeugte der 173 cm große Außenstürmer in den vergangenen vier Jahren sowohl mit seinen Abschlussqualitäten als auch mit seiner Übersicht für den Mitspieler. Zweimal wurde der US-Amerikaner Topscorer seines Teams. Mit 100 Toren und 101 Vorlagen in 157 Spielen hinterließ er einen starken Eindruck in der Oberliga Süd. Die Miners erhalten damit einen ausgezeichneten Offensivspieler, der die Offensive des HEV noch torgefährlicher machen soll.

Auch HEV-Coach Lenny Soccio ist absolut überzeugt von den Qualitäten Neudeckers: „Ich hatte ihn in den letzten Jahren schon im Blick. Er ist ein Kontingentspieler, der den Unterschied machen kann. Er ist schnell, zielstrebig, torgefährlich, gut mit dem Puck und genau die Art Spieler, die ich in meinem Team haben möchte. Wir hatten viele Gespräche mit ihm, und es hatten auch andere Mannschaften Interesse, deshalb sind wir froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.“

Am Gysenberg trifft der Neuzugang nun erneut auf Justus Meyl und seinen guten Freund Nick Ford.

Aktueller Kader: Nick Ford, Bauer Neudecker, Dennis Palka, Marc Hofmann, Matteo Stöhr, Justus Meyl, Raik Rennert, Vincent Grunewald.