Toptransfer am Bodensee: EV Lindau Islanders verpflichten US-Scorer Chris Grando

Lindau. (PM EVL) Die EV Lindau Islanders setzen ein weiteres Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt und besetzen ihre dritte Kontingentstelle für die kommende Saison mit dem US-Amerikaner Chris Grando.

Der 27-jährige Offensivspieler wechselt von den Jacksonville Icemen aus der nordamerikanischen East Coast Hockey League (ECHL) an den Bodensee und wird künftig mit der Rückennummer 11 für die Islanders auflaufen.

Nach der Verlängerung von Noah Kane sowie der Verpflichtung von Rocco Andreacchi komplettiert Grando damit das Kontingenttrio der Lindauer und sorgt für große Vorfreude bei Verantwortlichen, Team und Fans. Mit seiner Verpflichtung gelingt den Islanders ein Transfer, der sportlich wie auch von seinem Profil her als echtes Ausrufezeichen gesehen werden darf.

Chris Grando bringt nicht nur starke Leistungsdaten mit nach Lindau, sondern auch ein Spielerprofil, das perfekt in die Vorstellungen der Verantwortlichen passt. Der 178 Zentimeter große und 78 Kilogramm schwere Linksschütze gilt als hervorragend ausgebildeter Angreifer, der vor allem durch seine läuferischen Fähigkeiten, seine technische Klasse und seine offensive Kreativität überzeugt. Seine Dynamik, seine Spielintelligenz und seine Fähigkeit, Chancen selbst zu kreieren oder Mitspieler in Szene zu setzen, machten ihn in den vergangenen Jahren zu einem Leistungsträger in Nordamerika.

Für Grando wird Lindau dabei gleichzeitig Neuland – der Wechsel an den Bodensee ist die erste Station seiner Karriere außerhalb der USA. Zuletzt stand der US-Amerikaner bei den Jacksonville Icemen in der East Coast Hockey League (ECHL) unter Vertrag. Die ECHL zählt zu den etablierten professionellen Eishockeyligen Nordamerikas und ist fest in das Entwicklungssystem der nordamerikanischen Profiligen eingebunden. Als dritthöchste Spielklasse hinter NHL und AHL gilt die ECHL seit vielen Jahren als Plattform für ambitionierte Spieler, Trainer und Offizielle auf dem Weg in die höchsten Wettbewerbsstufen des Eishockeys. Viele Teams arbeiten eng mit Organisationen aus den Topligen zusammen. Seit 2026 fungieren die Jacksonville Icemen als Partnerteam der Minnesota Wild aus der NHL, nachdem zuvor unter anderem Kooperationen mit den Buffalo Sabres und den New York Rangers bestanden.

Dass Grando in dieser Liga nicht nur mitspielte, sondern zu den auffälligsten Offensivspielern gehörte, zeigen seine Zahlen eindrucksvoll: In insgesamt 196 ECHL-Partien sammelte der Angreifer starke 123 Scorerpunkte. Bereits in seiner ersten Saison setzte er ein deutliches Zeichen und wurde in der Spielzeit 2023/2024 mit dem „Rookie of the Year“-Award der Jacksonville Icemen ausgezeichnet.

Eine Saison zuvor, in der NCAA – der US amerikanischen Collegemeisterschaft im Eishockey – spielte Chris Grando in der Spielzeit 2022/2023 an der Arizona State University. Dort waren auch die Jackson Zwillinge Ty und Dylan vom Deggendorfer SC seine Teamkollegen.

Besonders eindrucksvoll verlief anschließend die Saison 2024/2025: In dieser Spielzeit war Grando Topscorer der Jacksonville Icemen. Zu seinen Mitspielern gehörte damals auch der in der DEL2 bestens bekannte Nauheimer Stürmer Davis Koch.

Der direkte Vergleich zeigt eindrucksvoll, welches Kaliber die EV Lindau Islanders mit Chris Grando an den Bodensee lotsen konnten. Einen Spieler mit diesem Profil, dieser Ausbildung und dieser nachgewiesenen Produktivität aus einer starken nordamerikanischen Profiliga nach Lindau zu holen, unterstreicht die Ambitionen des Clubs und die intensive Arbeit hinter den Kulissen.

Am Bodensee verbindet man mit der Verpflichtung große Erwartungen – und gleichzeitig die Überzeugung, erneut die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Nach einem langen, intensiven Scoutingprozess fiel die Wahl auf Grando, weil er sportlich wie charakterlich exakt in das Anforderungsprofil der Islanders passt. Die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Milo Markovic hoffen nun darauf, dass sich die umfangreiche Vorarbeit erneut auszahlt und ihnen – wie bereits mehrfach in den vergangenen Jahren – wieder ein echter Coup gelungen ist.

Mit Chris Grando gewinnen die EV Lindau Islanders einen Spieler, der Tempo, Qualität, Abschlussstärke und nordamerikanische Mentalität mitbringt – und der am Bodensee künftig für viele offensive Highlights sorgen soll.

Stimmen

Milo Markovic: „Wir haben uns sehr lange mit diesem Spieler beschäftigt und unseren Fokus auf ihn gelegt. Wir freuen uns enorm, einen Spieler wie Chris für uns gewonnen zu haben. Er bringt alles mit, um ein wichtiger Eckpfeiler dieser Mannschaft zu sein. Er ist ein Spieler, er läuferisch und technisch hervorragend ausgebildet und dabei sehr ehrgeizig ist. Wir sind von ihm sehr überzeugt.“

Chris Grando: „Ich bin begeistert, bei Lindau unterschreiben zu haben, und freue mich sehr auf dieses nächste Kapitel meiner Karriere. Der Ehrgeiz des Clubs, die fantastische Lage und die Möglichkeit, vor leidenschaftlichen Fans zu spielen, haben mir die Entscheidung leicht gemacht. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen, loszulegen und alles zu geben, um der Mannschaft in dieser Saison zum Erfolg zu verhelfen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Chris Grando @ Elite Prospects

329 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro