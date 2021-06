TopstÃ¼rmer bleibt in Augsburg!

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben ihre clubseitige Vertragsoption bei Brad McClure gezogen. Damit hat sich der Vertrag des Angreifers beim PENNY DEL-Club...

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben ihre clubseitige Vertragsoption bei Brad McClure gezogen.

Damit hat sich der Vertrag des Angreifers beim PENNY DEL-Club für die Saison 2021-22 verlängert.

Brad McClure wechselte Anfang März von den Florida Everblades aus der East Coast Hockey League erstmalig in seiner Laufbahn nach Europa und erhielt in Augsburg zunächst einen Vertrag für zwei Monate. Aufgrund vieler Verletzungen im Pantherteam bekam der 27-jährige Kanadier zu diesem Zeitpunkt die Chance, sich in der Deutschen Eishockey Liga zu beweisen. Dies gelang ihm. Mit neun Toren und neun Assists in 17 Hauptrunden-Spielen wurde McClure schnell zu einem Aktivposten in der Offensive. 1,06 Scorerpunkte pro Spiel waren der Bestwert im gesamten Team. Zudem hatte zum Saisonende lediglich Wade Bergman mannschaftsintern eine bessere Plus-Minus-Bilanz als der Rechtsschütze aufzuweisen. Aufgrund der vielen positiven Eindrücke, die McClure in Augsburg hinterlassen hat und nach Gesprächen zwischen dem neuen Panthertrainer Mark Pederson und dem Spieler fiel nun die Entscheidung, den Vertrag per Option bis zum Ende der Saison 2021-22 zu verlängern.

„Brad McClure deutete schon auf dem College an, dass die größere Eisfläche perfekt zu seiner Art Eishockey zu spielen passt. Seine läuferischen und stocktechnischen Fähigkeiten kommen hier sehr gut zur Geltung. Wir sind deshalb zur Überzeugung gelangt, dass wir diese offene Importstelle eines rechtsschießenden Flügelstürmers bestmöglich mit Brad besetzen können. Er ist heiß darauf, seine gezeigten Leistungen aus der Vorsaison zu bestätigen“, so Pederson.

Brad McClure, der weiter die Rückennummer 89 tragen wird, ergänzt: „Ich habe hier in Augsburg eine große Karrierechance erhalten, für die ich extrem dankbar bin. Ich möchte das Vertrauen der Verantwortlichen weiter mit guten Leistungen zurückzahlen. Noch dazu haben mir meine Teamkollegen viel von unseren Fans erzählt. Ich hoffe sehr, dass wir Geisterspiele hinter uns lassen können und ich diese Eindrücke in der neuen Saison auch endlich selber sammeln darf.“