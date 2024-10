Topspiel & Derby: Gladiators stehen vor einem Wochenende Deluxe

Erding. (PM Gladiators) Am Freitag in Miesbach, am Sonntag zu Hause ab 18 Uhr im Derby gegen den EHC Waldkraiburg. Auf die Erding Gladiators...

Erding. (PM Gladiators) Am Freitag in Miesbach, am Sonntag zu Hause ab 18 Uhr im Derby gegen den EHC Waldkraiburg. Auf die Erding Gladiators wartet ein spannendes Wochenende.

Miesbach gegen Erding, 1. gegen 2. – das Spitzenspiel am Freitag, Spielbeginn 20 Uhr, verspricht eine hochklassige Partie. Mit drei Siegen, zwei davon in der Overtime, liegt die Travnicek-Truppe nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer aus Erding. Dafür verantwortlich ist in erster Linie die Reihe um Jakub Bitomsky, Christian Neuert und Patrick Asselin. Neuert markierte in nur drei Partien nahezu unglaubliche 11 Assists. Neuzugang Bitomsky wiederum erzielte bereits sieben Treffer. Der Dritte im Bunde, der Kanadier Patrick Asselin verbuchte 8 Scorerpunkte. Das brandgefährliche Trio ist aber nur ein Teil einer stark besetzten Truppe. Lehr und Ewert im Tor, Nowak, Mechel, Dietrich im Abwehrverbund und Ehliz, Feuerreiter oder der zweite Kanadier Kurt Sonne sind weitere Namen, die den TEV zu einer der Liga-Favoriten machen. In der letzten Saison mussten sich die Gladiators zweimal gegen den TEV Miesbach geschlagen geben. Einer 1:4 Heimniederlage folgte eine 8:4 Schlappe an der Schlierach. “Miesbach gegen Erding – das ist eine der Partien, auf die man sich nur freuen kann. Wir müssen defensiv ähnlich kompakt stehen wie zuletzt in Geretsried und in der Offensive etwas effizienter auftreten. Unter Woche haben wir verstärkt das Überzahlspiel trainiert. Ich bin zuversichtlich, dass der Knoten bald platzen wird,” so Gladiators Trainer Thomas Daffner.

Nicht minder stimmungsvoll dürfte das Heimspiel am Sonntag gegen den Bayernliga-Aufsteiger EHC Waldkraiburg werden. Ab 18 Uhr steigt in der Stadtwerke Erding Arena das Derby gegen die Löwen aus dem Nachbarlandkreis Mühldorf. Der EHC Waldkraiburg stieg nach nur einer Saison in der Landesliga postwendend wieder auf. Nun setzen die Industriestädter alles daran, möglichst lange auf der Euphoriewelle des Aufstieges zu reiten. Dafür sollen unter anderem die Kontingentspieler Daniel Hora und Jakub Sramek sorgen. Letzterer sammelte in der Saison 2023/2024 beim Landesligisten Hassfurt Sharks beachtliche 106 Punkte in 31 Partien. Neben den beiden Tschechen stechen aus dem Team von Trainer Jürgen Lederer der erfahrene Torhüter Maximilian Englbrecht, der deutsch-finne Santeri Ovaska – er kam vom Oberligisten Passau zu den Löwen – sowie die deutsch-tschechen Martin Kokes, Neuzugang aus Höchstadt und Tomas Vrba, zuletzt beim ESC Dorfen tätig, heraus. “Waldkraiburg wird uns sicherlich fordern. Da Derbys ihre eigenen Gesetze haben, erwarte ich ein spannendes Spiel. Doch wir wollen unseren tollen Fans einen Derbysieg schenken. Mit ihrer Unterstützung ist dies sicherlich machbar,” blickt Daffner auf das Spiel.

