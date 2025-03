Topscorer Zane Franklin bleibt bei den Vienna Capitals

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals und Topscorer Zane Franklin setzen ihre Zusammenarbeit fort.

Bereits im Laufe der Saison verlängerte der 26-Jährige sein Arbeitspapier in der Bundeshauptstadt um eine weitere Spielzeit. Franklin, der im Dezember 2023 nach Wien wechselte, verzeichnete in insgesamt 66 Spielen für die Capitals 49 Punkte (23 Tore + 26 Assists). Die abgelaufene Saison beendete der 26-Jährige als Topscorer (39 Punkte) und bester Torschütze der Wiener (18 Tore).

Zane Franklin wechselte im Dezember 2023 aus der ECHL in die österreichische Bundeshauptstadt. In seiner ersten Spielzeit in Diensten der Wiener verzeichnete der Angreifer in 15 Spielen zehn Punkte (5 Tore + 5 Assists). Die Capitals verlängerten die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr mittels einer vertraglich verankerten Option. In der Spielzeit 2024/25 war Franklin der Talisman der Capitals-Offensive. Mit seinen 37 Torbeteiligungen (17 Tore + 20 Assists) im Grunddurchgang zeichnete der Kanadier für rund 31 Prozent der Treffer der Kagraner in der ersten Saisonphase verantwortlich. Vor seinem Wechsel nach Wien war Franklin in der ECHL tätig. In eineinhalb Spielzeiten mit den Reading Royals und Idaho Steelheads verzeichnete der Angreifer insgesamt 64 Punkte (26 Tore + 38 Assists). In der Spielzeit 2021/22 lief Franklin für das Team der University of Saskatchewan im kanadischen Universitätseishockey auf. Dort sprangen in 23 Einsätzen 29 Punkte (6 Tore + 23 Assists) heraus. Dem ging in der Saison 2020/21 Franklins erste Spielzeit in der ECHL für die Allen Americans voraus. Auf höchstem Juniorenniveau spielte Franklin zwischen 2014 und 2020 in der Western Hockey League für die Lethbridge Hurricanes und Kamloops Blazers.

Statement Zane Franklin „Ich freue mich sehr über meine Vertragsverlängerung. Wien und die Fans sind mir in den letzten eineinhalb Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich verspüre jetzt schon viel Vorfreude auf die neue Saison. In den Pre-Playoffs auszuscheiden war nicht unser Plan. Unter den Spielern, die weiter hier spielen werden, im Büro, überall spüre ich aber eine positive Atmosphäre. Wir werden in der nächsten Saison erfolgreicher sein als zuletzt, daran glaube ich fest. Ich persönlich möchte auf meinen Leistungen der Vorsaison aufbauen, als Eishockeyspieler weiter wachsen und dem Team dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Ich bin sehr glücklich darüber, dass die Vertragsverlängerung mit Zane schon sehr früh in der Saison abgeschlossen werden konnte. Er hat im Vergleich zur Saison 2023/24 spielerisch noch einmal eine Schippe draufgelegt. Wir wissen, was wir an Zane haben, charakterlich wie sportlich und freuen uns darüber, mit ihm in die neue Saison gehen zu können.“

Steckbrief Zane Franklin

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 05.01.1999

Alter: 26 Jahre

Größe: 180 cm

Gewicht: 91 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Kanada

