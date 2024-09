Topscorer Vladimir Kames hängt noch ein Jahr dran

Sonthofen. (PM ERC) Führungsfigur und ein Mann für die ganz besonderen Momente auf dem Eis: Vladimir Kames ist nicht nur Trainer, sondern zugleich auch...

Mit dieser Vertragsverlängerung beschließt der Oberallgäuer Traditionsverein seine Kaderplanungen für die anstehende Saison, die am 20. Oktober beginnt.

Rückblick, Ende Januar dieses Jahres. Die über 900 Zuschauer rieben sich erst verwundert die Augen und fielen anschließend in kollektive Ekstase, als Vladimir Kames in der 45. Minute des Spitzenspiels gegen die Eisbären Burgau zu einem denkwürdigen Schlagschuss fast von der Mittellinie ausholte und mit diesem Geniestreich den Burgauer Keeper auf dem falschen Fuß erwischte. Ein Traumtor des Deutsch-Tschechen, das das Eisstadion an der Hindelanger Straße in ein Tollhaus versetzte. Es sind diese magischen Momente, für die die Zuschauer der Schwarz-Gelben Kames lieben. Der Routinier vereint Eishockey-Intuition mit technischer Finesse, die in dieser Liga ihresgleichen sucht.

In der vergangenen Spielzeit, die die Sonthofer bis ins Halbfinale der Playoffs gegen den späteren Meister EHC Waldkraiburg führte, erzielte der Spielertrainer 66 Punkte in insgesamt 33 Meisterschaftsspielen (23 Treffer, 43 Assists), was einer sagenhaften Quote von zwei Punkten pro Match entspricht. Und auch wenn Kames im Dezember seinen 41. Geburtstag feiern wird und damit zum „alten Eisen“ gehört, hat sich der im tschechischen Kladno geborene Verteidiger dazu entschlossen, noch ein Jahr in der Landesliga für „seinen“ ERC dranzuhängen.

Mit seiner Erfahrung aus erster tschechischer Liga und DEL2 ist er auch im gehobenen Eishockey-Alter eine unverzichtbare Säule im Verein. Zumal er erneut mit Coach Helmut Wahl die Trainerrolle übernehmen und damit ein wichtiges Bindeglied zwischen Bank und Eis sein wird. Wenn der ERC am 20. Oktober das erste Meisterschaftsspiel gegen den EV Ravensburg im heimischen Stadion bestreitet, wird Kames in seine nunmehr neunte Saison im Trikot der Sonthofer gehen – und alle, die es mit den Schwarz-Gelben halten, hoffen wieder auf Kames‘ ganz besondere Momente.

Der Kader des ERC Sonthofen für die Saison 2024/25:

Tor: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Defensive: Robin Berger, Aaron Grillinger, Vladimir Kames, Filip Krzak (neu), Nicolas Neuber, Tobias Russler (FL), Adam Suchomer, Roman Zwicker

Offensive: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jonas Gotzler, Jochen Hartmann, Ondrej Havlicek, Valentin Köcheler, David Mische (FL) Dustin Ottenbreit, Dan Przybyla, Marc Sill, Josef Slaviček (neu), Matyas Stransky, Nikolai Streif (FL) Justin Weber (neu), Philipp Zeiske (neu)

Trainer: Helmut Wahl, Vladimir Kames