Topscorer verlÃ¤ngert in NÃ¼rnberg

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können auch in der kommenden PENNY DEL-Saison 2022/23 auf die Dienste von Tyler Sheehy zählen.

Der fränkische DEL-Klub und der US-amerikanische Stürmer haben sich auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr geeinigt.

Tyler Sheehy spielt aktuell seine erste Saison in Deutschland und ist mit 21 Toren und 17 Assists aus 40 Spielen Top-Scorer der Nürnberg Ice Tigers. In der Torjägerliste der gesamten Liga belegt der 26-Jährige den vierten Platz. Vor seinem Engagement in Nürnberg spielte Sheehy unter anderem für die Iowa Wild in der AHL und die Allen Americans in der ECHL.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Tyler Sheehy hat die Erwartungen in seiner ersten Saison in der DEL mehr als erfüllt. Wir sind sehr glücklich darüber, dass er sich dazu entschieden, hat seinen Vertrag zu verlängern. Ich bin fest davon überzeugt, dass er in der nächsten Saison einen weiteren Schritt nach vorne machen wird.“