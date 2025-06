Topscorer „Sterni & Bulli“ bleiben in KÃ¶nigsbrunn

Königsbrunn. (PM EHC) Tim Bullnheimer und Marco Sternheimer spielten schon zu DNL-Zeiten die Konkurrenz schwindlig, das hat sich beim EHC Königsbrunn nicht geändert.

Die beiden führten regelmäßig die Scorer-Statistik an, was natürlich Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen weckte. Zuletzt brodelte die Gerüchteküche, in diversen Fanforen wurde viel über einen möglichen Wechsel der „Heimers“ spekuliert. Nun gab der EHC Königsbrunn bekannt, dass beide Stürmer weiterhin dem Verein die Treue halten. Ein Umstand, über den sich Trainer Bobby Linke freut:

„Natürlich wünschen sich andere Vereine Spieler dieser Klasse und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die beiden auch in der Oberliga wichtige Akteure sein könnten. Letztendlich spricht es aber für unseren Zusammenhalt, dass beide weiter in Königsbrunn spielen wollen. Ihre spielerische Qualität ist hinlänglich bekannt. Tim und Marco sind sehr wichtige Austauschpartner für mich als Trainer und ich freue mich auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Der 25-jährige gebürtige Augsburger Tim Bullnheimer trägt schon seit 2019 die Farben der Königsbrunner, er wechselte vom Oberligisten Memmingen zum EHC. Seitdem ist er unverzichtbarer Bestandteil des Kaders und war in der letzten Saison Kapitän der Brunnenstädter. Durch seinen enormen Einsatz und Willen hat er sich schon lange in die Herzen der Fans gespielt und war maßgeblich an den Erfolgen der letzten Jahre beteiligt.

„Tim ist unserer absoluter Kapitän, der mit viel Fingerspitzengefühl die Mannschaft anführt. Er gibt immer 100% und für ihn steht der Teamgedanke an oberster Stelle,“ merkt Coach Linke an. „Und Marco kann durch seine DEL-Zeiten unglaublich viel Erfahrung und Wissen direkt an seine Teamkollegen weitergeben.“

Marco Sternheimer stürmt seit 2022 für den EHC Königsbrunn. Er spielte zuvor als Profi unter anderem für die Augsburger Panther und bringt Erfahrung aus 166 DEL-Spielen mit sich. 2019 wurde er noch vom damaligen Bundestrainer Toni Söderholm für die Nationalmannschaft nominiert, Sternheimer dankte ihm sein Vertrauen mit einem Unterzahltor gegen die Schweiz. Durch seine unglaubliche Qualität und Schnelligkeit ist er ein Spieler, der in einer engen Partie den Unterschied ausmachen kann. Zusammen mit seinem Sturmpartner Bullnheimer zählt der gebürtige Augsburger zu den besten Offensivkräften der Liga, die von Jahr zu Jahr stärker wird.

Schon in der letzten Saison rüstete die Bayernliga kräftig auf, und auch für die kommende Spielzeit hat die Konkurrenz frühzeitig hochkarätig verstärkt. Denn am Modus hat sich auch 2025/2026 nichts geändert, nur die ersten sechs Mannschaften der Vorrunde können sich direkt für die Play-offs qualifizieren. Platz sieben bis zehn spielen dann die letzten beiden Teilnehmer für das Viertelfinale aus, die Liga wird wohl spannender denn je.

Darum hofft Königsbrunns erster Vorstand Tim Bertele auch in der neuen Saison auf die Unterstützung der Fans: „Wir läuten mit der Verlängerung von Marco Sternheimer und Tim Bullnheimer auch gleichzeitig den Dauerkartenverkauf für die kommende Spielzeit ein. Neben dem bisherigen Modell einer günstigen Einstiegskarte ohne Playoffs haben wir erstmals auch eine Variante inklusive Play-offs im Angebot. Unsere VIP-Karte haben wir komplett erneuert. Durch die aktuellen Umbaumaßnahmen in der Pharmpur EISARENA wird es möglich, einen komplett eigenen VIP-Bereich auf höchstem Niveau zu schaffen. Wir sind froh, dass wir hierfür regionale Gastronomen gewinnen konnten, welche für ein abwechslungsreiches Catering sorgen werden. Doch leider verzögern sich die städtischen Umbaumaßnahmen ein wenig, weshalb der Bereich erst im Dezember fertiggestellt werden kann. Der ebenfalls neu geschaffene VIP-Außenbereich ist jedoch bis zum Saisonbeginn so gut wie fertig. Aus diesem Grund bieten wir die VIP-Karte in dieser Saison zum Sonderpreis an. Die Nachfrage nach reservierten Sitzplätzen ist dieses Jahr enorm, weshalb wir empfehlen, sich frühzeitig eine Dauerkarte zu sichern. Bereits jetzt sind über 60% der besten Plätze im Mittelblock vergriffen. Alle Dauerkarteninhaber, inklusive der letztjährigen Play-off-Dauerkarten, haben bis zum 1. August ein Vorkaufsrecht, ihre bisherigen Plätze zu behalten. Dauerkarten gibt es online unter www.ehc-koenigsbrunn.de oder in der Geschäftsstelle Nibelungenstr. 8 in Königsbrunn.“

