Topscorer Samuel Eriksson verlÃ¤sst den Herner EV!

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein und Samuel Eriksson gehen ab sofort getrennte Wege.

Der Topscorer der Miners kam Anfang der Woche mit der Bitte um Vertragsauflösung auf die Verantwortlichen zu. Diese entsprachen seiner Bitte schweren Herzens. Eriksson wird sich einem anderen Verein in der Oberliga Nord anschließen, bei dem er größere Chancen sieht, sich punktetechnisch weiter zu verbessern. „Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute und danken Samu für den Einsatz in unseren Farben“, so die HEV-Verantwortlichen. Der 25-jährige Schwede kam in 32 Partien auf 13 Treffer und 15 Vorlagen im Trikot des Herner EV.

„Wir sind sehr optimistisch, dass wir kurzfristig einen Ersatz präsentieren können. Wir werden diese Saison sicher nicht mit zwei Kontingentspielern zu Ende spielen“, sagt Björn Muthmann, der für den sportlichen Teil in der aktuellen Geschäftsleitung zuständig ist.

Am Freitagabend sind die Miners zuhause gegen die Hannover Scorpions (20 Uhr) gefordert, am Sonntag geht es dann zu den KSW IceFighters Leipzig (16 Uhr).

