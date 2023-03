Topscorer Rustams Begovs bleibt ein Ice Dragon

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet die erste wichtige Personalie für die kommende Saison 23/24. Bereits am vergangenen Freitag wurde die Meldung...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet die erste wichtige Personalie für die kommende Saison 23/24.

Bereits am vergangenen Freitag wurde die Meldung zum Auftakt der Begegnung gegen die Crocodiles Hamburg in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ verkündet: Rustams Begovs bleibt ein Ice Dragon!

Der 29jährige Lette wechselte 2021 nach Ostwestfalen, bildete gemeinsam mit Ralf Rinke und Elvijs Biezais eine brandgefährliche Angriffsreihe und machte der Konkurrenz das Leben schwer. Insgesamt kam er in seiner Premierensaison auf 68 Scorerpunkte und avancierte somit zu den Leistungsträgern im Herforder Team.

Nach den Abgängen von Ralf Rinke (Hannover Scorpions) und Elvijs Biezais (damals Hannover Indians) hatten viele im Umfeld des HEV befürchtet, dass auch Rustams Begovs das Herforder Team verlassen würde. Doch die Nummer 7 blieb seiner Mannschaft treu und so war man gespannt, wie er in seiner neuen Rolle zurechtfinden würde.

Von Beginn an zeigte Rustams Begovs wie wertvoll er für das Spiel der Ice Dragons sein sollte. So agierte er nicht nur als Torschütze und Vorlagengeber, sondern arbeitete als Stürmer auch sehr viel in der eigenen Defensive und ging oftmals sehr weite und intensive Wege auf dem Eis. Mit 34 Toren und 43 Assists war er in der gerade beendeten Saison Topscorer des Herforder Eishockey Vereins und zählte zu den zehn punkbesten Spielern der gesamten Oberliga Nord.

Der HEV freut sich, dass Rustams Begovs in der Spielzeit 23/24 seine dritte Saison für die Ostwestfalen absolvieren wird und die heimischen Fans weiterhin seinen ganz speziellen Torjubel sehen werden.

