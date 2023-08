Topscorer Krzizok bleibt Gladiators treu

Artikel anhören Erding. (PM Gladiators) Auf diese Nachricht haben die Gladiators Fans sehnsüchtig gewartet: Daniel Krzizok bleibt ein Gladiator. Aus beruflichen Gründen steigt die...

Artikel anhören Artikel anhören

Erding. (PM Gladiators) Auf diese Nachricht haben die Gladiators Fans sehnsüchtig gewartet: Daniel Krzizok bleibt ein Gladiator.

Aus beruflichen Gründen steigt die Nummer 18 wie bereits in der letzten Saison gegen Ende des Jahres ins Spielgeschehen ein. Dies wird den Rekordtorjäger allerdings nicht davon abhalten, wieder auf den vordersten Rängen der Scorerliste zu stehen.

So kam der 35-Jährige zuletzt in 30 Spielen auf unglaubliche 64 Scorerpunkte (34 Tore, 30 Assists). Aktuell hält sich Krzizok im Sommertraining fit und wird voraussichtlich Anfang Dezember hochmotiviert auf Torejagd gehen. „Wir freuen uns, dass Danny weiter für die Gladiators aufs Eis geht. Er wird uns dann unmittelbar noch stärker machen. Mit seiner Verlängerung ist unser Kader komplett. Jetzt kann die Eiszeit in Erding beginnen.“, so David Whitney, Pressesprecher der Erding Gladiators.

2635 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten